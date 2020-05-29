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Самый мощный гиперкар Lamborghini воплотился в конструкторе Lego
Источник материала: Tut.by
Lamborghini и Lego представили новый набор Sian FKP 37 для сборки модели гиперкара в масштабе 1:8 — комплект включает 3696 деталей .
Напомним, что
В масштабной модели мастерски воплощены многие элементы гиперкара, включая двигатель V12, выдвижной задний спойлер, открывающиеся вверх двери, передняя и задняя подвески, система рулевого управления и рулевое колесо с логотипом Lamborghini. Кузов модели, входящей в серию
Набор Sian FKP 37 будет доступен для продажи в магазинах и на сайте Lego с 1 июня, а в розничных сетях по всему миру с 1 августа 2020 года. Стоимость — 380 долларов. Реальный Sian, который Lamborghini выпустит ограниченным тиражом, оценен в 3,6 миллиона долларов.
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Lamborghini и Lego представили новый набор Sian FKP 37 для сборки модели гиперкара в масштабе 1:8.
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