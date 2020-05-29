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Приз за первое место – у Александры Навоша

29.05.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижская гимназистка Александра Навоша заняла 1 место в номинации «Рассказ» в республиканском конкурсе «Спасатели — глазами детей». Награждение победительницы состоялось в Несвижском районном отделе по чрезвычайным ситуациям.

Республиканский смотр-конкурс проводился в целях развития творческих способностей учащихся, пропаганды безопасности жизнедеятельности и популяризации профессии спасателя.

Приз за первое место – у Александры Навоша

Ценный приз от Министерства по чрезвычайным ситуациям был вручен ученице 6 «А» класса Несвижской гимназии Александре Навоша за победу в номинации «Рассказ». Честь вручить ценный подарок выпала первому заместителю начальника районного отдела по чрезвычайным ситуациям Владимиру Желенговскому. А после церемонии награждения Анастасию и ее маму Наталью ожидала увлекательная экскурсия по центру безопасности Несвижского РОЧС.

«НН».


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Несвижская гимназистка Александра Навоша заняла 1 место в номинации «Рассказ» в республиканском конкурсе «Спасатели — глазами детей». Награждение...
 
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