Дубровенка 15 лет создаёт уникальных кукол

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Портной женского легкого платья, мастер по лоскутной технике районного Дома ремесел и по совместительству известная на Дубровенщине и за ее пределами создательница уникальных кукол, которые олицетворяют неповторимость белорусской культуры и богатство наших традиций — 15 лет Светлана Деменкова посвятила швейному искусству и продолжает удивлять, воплощая свои идеи в каждой куколке. Результат многолетнего кропотливого труда Светланы Николаевны отмечен на районной Доске почета.

Узнали с подругой о специальности совершенно случайно…

— После школы поступали с подругой в пед­училище в поселке Ленино, но не хватило баллов. Терять время не хотелось, а в школу возвращаться мы не планировали — были настроены на по­ступление. Случайно в КБО услышали о наборе в Витебский учебно-курсовой комбинат на швейные специальности. Так, после двенадцати месяцев обучения я получила профессию «портной жен­ского легкого платья».

По распределению нужно было отработать год. Меня отправили в Сипищево работать в Доме быта. Вскоре я вышла замуж и отправилась в декретный отпуск с сыном Сергеем, — поделилась Светлана Николаевна.

Свою куртку перешивала, чтобы у сына был комбинезон…

— В 90-е годы давали одежду, обувь по спискам. Помню, сыну Сергею было полтора года, а мне дали талон ему на зимние сапоги. Пары обуви на полуторагодовалого мальчика не оказалось в наличии, была на пять лет. И приходилось брать хотя бы такие — лежали и ждали, пока ребенок дорастет. С одеждой была такая же ситуация. Поэтому мои навыки шитья служили хорошим подспорьем во времена дефицита детских вещей. Если не ношу куртку, то сошью ему комбинезон или курточку.

С легкой руки Зои Петровны…

— Непосредственно к тому, чем я занимаюсь сегодня, шла достаточно долго. Декретный отпуск затянулся, муж неплохо зарабатывал и у меня не было острой необходимости в поиске работы. Тетя настаивала на получении высшего образования в Могилеве, но не срослось по состоянию здоровья. Ольга Алексеева предложила стать мастером по лоскутной технике в Доме ремесел. Тогда директором была Зоя Петровна Симутина. Помню, на «Славянском Базаре» в Витебске, она увидела куклу и купила ее как образец, сказав, что нам просто необходимо создать что-то подобное. Мы тогда долго изучали ее, моделировали наряд, продумывали каждую деталь. Первая кукла полностью соответствовала нашей местной культуре — в андараке, с передником, и кофтой. Сейчас ей уже 15 лет! Я никогда не думала, что буду этим когда-то заниматься. Можно сказать, с легкой руки Зои Петровны была предопределена моя дальнейшая профессиональная судьба, — рассказала Светлана Деменкова.

Первый заказ — 56 кукол…

— 15 лет назад мы впервые выполнили большой заказ к фестивалю «Дняпроўскія галасы ў Дуброўне» и изготовили 56 кукол. На работу ушло 2 месяца. Было волнительно и ответственно, ведь это был мой первый большой заказ. А потом начали поступать заказы для «Славянского базара», на «Дажынкі», от руководителей организаций и предприятий к годовщинам и знаменательным событиям.

У каждой куклы, которая остается в фонде, есть имя…

— Тех кукол, которые изготавливаются на заказ, обычно не называем. А вот куклы, которые остаются в фонде Дома ремесел, получают имена. Бывает непросто придумать, но как-то со временем, опираясь на какие-то ассоциации, называем. Вот посмотришь на куклу и думаешь: «Это Белорусочка, а это Куделица, Хуторянка». Каждая кукла имеет определенное значение, иногда их создание приурочено к традиционному белорусскому празднику. Кукла Купалинка с косичкой в веночке с ленточками была изготовлена к Купалью, кукла в зимней жилетке в платке ассоциируется с Колядками. Все они по-своему уникальны и неповторимы. Для разнообразия часто экспериментируем с головными уборами. Обычно славянские женщины в по­вседневной жизни носили платочки, а в выходные, праздничные дни, например, для похода в церковь или на свадьбы, надевали намитки. Иногда придумываем для них кокошник.

На изготовление одной куклы уходит два дня…

— Но обычно я делаю сразу несколько. Так изделий на количество затраченного времени получается больше. Поэтому обычно берусь за пять, изготавливаю отдельно элементы, а потом остается только соединить. Так, пять кукол я делаю за пять дней.

Куклы представлены в женском варианте. С куклами-мальчиками сложнее…

— Были у нас и куклы-мальчики. Только там есть сложность относительно устойчивости изделия. С куклами-девочками проще, ведь у них вместо ножек — конус, который прячется под юбкой-андараком и выполняет функцию упора. На самом деле, мы много думали над тем, чтобы разработать модель мальчика, но пока не представлялось возможности по времени. Но сейчас эпидемиологическая ситуация привносит свои коррективы, отменяются массовые мероприятия, выставки, ярмарки, поэтому в скором времени, надеюсь, мы сможем разработать долгожданную куклу в мужском варианте. Пока изготавливаем куклы-обереги Домовых.

Для девочек навыки шитья не будут лишними…

— В моем кружке по лоскутной технике занимается по 8 человек два раза в неделю. В основном это дети с 4 по 8 класс. Хотя занималась девочка, которая долго ходила, даже помогала на кружке с младшими школьниками. Для девочек навыки шитья никогда не будут лишними. Дети очень любят кукол и тоже хотят принимать участие в их создании, а я стараюсь для них найти возможность во­плотить свои идеи, — поделилась мастер.

Кукла в 1,5 метра ростом…

— Как видите, куклы разного размера. Самая большая кукла-хозяйка Дубравушка была создана специально для главного фестиваля «Дняпроўскія галасы ў Дуброўне». Ее рост составлял 1,5 метра.

Работа на земле заряжает энергией…

— Моя работа очень кропотливая, много мелких деталей, все должно быть досконально, поэтому устают и руки, и глаза. После холодной зимы, не могу отказать себе в удовольствии поработать в огороде, в саду. Очень люблю землю, отдыхаю душой, когда работаю на грядках. Я будто заряжаюсь энергией, вдохновляюсь. Выращиваю цветы, на грядках — овощи. Сад свой тоже люблю, каждый год сажаю новые растения, деревья, ведь сейчас такое разнообразие — и клюква домашняя, ремонтантная клубника, абрикосы и персики.

Мне просто нравится то, что я делаю…

— Виктория Олеговна Щербо, наш директор, сообщила на пятиминутке, что мое имя будет занесено на районную Доску почета. Это, без­условно, приятно, но я не привыкла получать такое внимание. Сама я человек достаточно скромный и мне не хотелось бы выделяться среди других, кто также добросовестно выполняет свою работу и не меньше достоин быть на Доске почета. Мне просто нравится то, что я делаю, выполняю поставленную передо мной задачу и тогда, действительно, ощущаю удовлетворенность результатом.

Мечтаю сделать пару — жениха и невесту…

— Мечтаю все-таки создать куклу-мужчину, сделать пару — жениха и невесту. А еще было бы здорово изготовить коллекцию кукол персонажей Колядок. Все в планах и мечтах, надеюсь, все удастся осуществить, — рассказала Светлана Деменкова.

Анна ХАДКЕВИЧ.