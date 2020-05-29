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Бабарико обогнал Лукашенко в поисковых запросах Google

29.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А решение лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича снять свою кандидатуру с выборов вызвало всплеск интереса к его персоне.

Белорусы с начала этапа сбора подписей за потенциальных кандидатов в президенты стали чаще искать информацию о Викторе Бабарико, чем о действующем главе государства Александре Лукашенко, свидетельствуют данные Google Trends, сообщает «Интерфакс».



Согласно данным поисковика, информацию о Бабарико чаще ищут пользователи столичного региона. В остальных областях страны лидерство сохраняет Лукашенко.



В то же время экс-глава ПВТ Валерий Цепкало обогнал в поисковых запросах Светлану Тихановскую — жену блогера Сергея Тихановского.
 
 
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А решение лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича снять свою кандидатуру с выборов вызвало всплеск интереса к его персоне.
 
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