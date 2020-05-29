|
Бабарико обогнал Лукашенко в поисковых запросах Google
Источник материала: Партизан
А решение лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича снять свою кандидатуру с выборов вызвало всплеск интереса к его персоне.
Белорусы с начала этапа сбора подписей за потенциальных кандидатов в президенты стали чаще искать информацию о Викторе Бабарико, чем о действующем главе государства Александре Лукашенко, свидетельствуют данные Google Trends, сообщает
Согласно данным поисковика, информацию о Бабарико чаще ищут пользователи столичного региона. В остальных областях страны лидерство сохраняет Лукашенко.
В то же время экс-глава ПВТ Валерий Цепкало обогнал в поисковых запросах Светлану Тихановскую — жену блогера Сергея Тихановского.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А решение лидера Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича снять свою кандидатуру с выборов вызвало всплеск интереса к его персоне.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)