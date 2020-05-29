Лукашенко подписал указ по развитию юго-восточного региона Могилевской области

Документ продлевает до 2025 года действие основных положений указа от 8 июня 2015 года № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области». Это позволит создать дополнительные условия для комплексного развития этого региона, повышения уровня жизни населения.





Указом определен порядок предоставления организациям выплат из республиканского бюджета на возмещение части затрат, которые они понесут при реализации в 2021-2025 годах инвестиционных проектов. Перечень этих проектов определяется правительством на основании предложений Могилевского облисполкома.





Райисполкомам региона предоставлены полномочия на распоряжение имуществом, находящимся в республиканской собственности и включенным в перечень неиспользуемым или неэффективно используемым. Кроме того, у граждан появилась возможность получать в собственность арендное жилье и невостребованные жилые помещения. Документом предусмотрены и другие меры поддержки, в том числе по техническому переоснащению сельскохозяйственного производства и строительных организаций.