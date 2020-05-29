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Александр Лоссовик: советские хоккеисты пили безбожно, как сапожники. Никто рядом с ними не стоял

29.05.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский разыгрывающий Александр Лоссовик, получивший квартиру в Москве во время выступления за гандбольный ЦСКА, в интервью корреспонденту "Прессбола" Сергею Щурко рассказал о звездных соседях.





- Хочу поговорить о ваших знаменитых соседях по домам номер 28 и 30 по улице Фестивальной. Там жили звезды армейского спорта. Говорят, о таком понятии, как режим, там не слышали...

- Ну а как, если постоянно кто-то откуда-то приезжает? Хоккеисты из Канады, гандболисты из ФРГ, баскетболисты из США, волейболисты еще откуда-то… У меня дома весь хрусталь был побит! Огромное количество, но хоккеистов этим было не испугать. Они пили безбожно, как сапожники. Никто рядом с ними не стоял.

У Фетисова была большая однокомнатная квартира. Где еще кутить, как не у него? Как-то после его очередного возвращения с какого-то турнира собираемся компанией. А Слава как раз купил "Волгу". И вот, чтобы у него не было соблазна сесть за руль пьяным, жена одного из наших спортсменов стащила ключи. Но они оказались не от машины, а от холодильника.

И Славе уже никто не мог помешать отправиться туда, куда он хотел — к одной из своих подруг. Правда, по дороге он падает на своей "Волге" с моста. Машина всмятку, он невредимый.

Утром искореженную машину ставят к нему под окна, а сам Слава отправляется на тренировку. Я у него потом спрашиваю: "Слушай, как твой организм может безболезненно переносить такую интересную и насыщенную приключениями жизнь?" Он отвечает: "Знаешь, когда выходишь на лед, то через три минуты в этом холоде ты трезвый как стеклышко".

Он остался нормальным мужиком, даже став министром спорта. При встрече не шарахается. Можно с ним посидеть, поговорить и вспомнить былое.
 
 
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Белорусский разыгрывающий Александр Лоссовик, получивший квартиру в Москве во время выступления за гандбольный ЦСКА, в интервью корреспонденту "Прессбола"...
 
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