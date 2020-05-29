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«Не взяли на работу, потому что уродливая и выгляжу, как алкоголик». Как женщин унижают при трудоустройстве

29.05.2020 08:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Есть такой американский сериал в стиле «Секса в большом городе» — «Юная», где сорокалетняя женщина никак не может устроиться на работу, потому что пятнадцать лет просидела дома в качестве домохозяйки, пока муж не ушел другой и она не осталась без средств к существованию.

И вот героиня решает соврать, что ей двадцать шесть, и ее берут в издательство на должность ассистентки. Она быстро осваивается в новом мире твиттера, инстаграма и снэпчата и оказывается, что работник-то она куда более ценный, нежели ее молодые коллеги. Наш колумнист Анна Петрова признается, что готова последовать примеру героини, и объясняет, что ее к этому подталкивает.


Постер сериала «Юная»

В мои 40 я тоже ищу работу и подумываю о том, не поступить ли мне так же, как героиня сериала? Потому что от собеседований у меня возникает устойчивое ощущение, что работодатель хочет кого-то помоложе, «посвежее».

Да, дискриминация на рынке труда запрещена на законодательном уровне. И работодатель не может указывать в описании вакансии ни пол, ни возраст потенциального соискателя. Не говоря уже о пожеланиях по поводу внешности.

Тем не менее, закон этот постоянно нарушают. Мы часто видим в описании вакансии и желаемый пол, и возрастной диапазон. Часто есть и ремарки по поводу внешнего вида: «для работы требуется девушка до 30 лет приятной наружности».

Не будем сейчас вспоминать о золотых хитах, когда работодатели искали «премиальную девушку» на должность агента по недвижимости: «Девушка должна быть премиальной. И улыбка тоже нужна luxury. Улыбка должна быть мягкая, славянская, зубы не маленькие и не большие».


Приведем свежий пример из российской повестки: женщину не взяли на работу, потому что она, по мнению работодателя, «уродливая и выглядит, как запойный алкоголик». При этом образование и квалификация женщины позволяли ей занять эту должность и никаких проблем с алкоголем в ее жизни, трудовой и бытовой, не было.

Женщине в принципе всегда приходится труднее, чем мужчинам, при поиске работы. Даже если они «не похожи на алкоголичек», обладают славянской улыбкой и тонкими щиколотками.

Дело в том, что даже эти безупречные женщины имеют обыкновение рожать детей. И каждая кандидатка фертильного возраста воспринимается как потенциальная «декретница».

Идеальная, с точки зрения руководителя, сотрудница должна обладать очень противоречивыми качествами. С одной стороны, ей необходим достаточный опыт работы, с другой — взрослые дети. При этом она должна оставаться активной, позитивной, молодой и привлекательной.


Прекрасно помню, как я сама устраивалась на свои первые места работы, имея на руках сына детсадовского возраста. Первые вопросы касались именно ребенка — мне приходилось доказывать работодателям, что есть муж, бабушки и дедушки, которые смогут подстраховать меня в случае, если ребенок заболеет. Спрашивали и о том, не планирую ли я в ближайшее время рожать еще. То есть уже на собеседовании молодая женщина обязана дать гарантии, что ее дети не будут болеть, что она не забеременеет, что ей не придется развестись и остаться одной с ребенком на руках.

За эти годы, как видно, мало что изменилось. Недавно в Сети обсуждали громкий случай, когда молодой женщине отказали в работе именно на основании того, что она «уйдет в декрет». Девушка заканчивала магистратуру по специальности «искусствоведение» и подала свою кандидатуру на вакансию в Третьяковскую галерею. Она успешно прошла собеседование, но после беседы потенциальной руководительницы с представителем отдела кадров девушке сказали, что «опыт и образование нам подходят, но вы замужем и у вас такой возраст… Представитель отдела кадров считает, что после испытательного срока вы сразу уйдете в декрет. Он говорит, что вот она точно сейчас доучится, и будет рожать. Я бы на ее месте так и сделал».

Он бы так и сделал.

Ему, конечно, виднее.

Если бы на месте девушки был мужчина с таким же образованием и опытом, он бы без вопросов получил эту должность. И мы все еще говорим, что равноправие достигнуто?

Разве не унизительно, что каждую женщину с порога подозревают в некой корысти? В том, что она хочет устроиться на работу исключительно с целью уйти в декрет. Почему у работодателя даже не возникает мысли о том, что человек учился, стремился, мечтал, что эта работа — цель ее жизни!


А вдруг женщина убежденная чайлдфри? А вдруг она бесплодная? А что если у нее мечта не «выйти замуж за принца», а пахать до ста лет без отрыва от производства — и ради этого она училась пять-семь-девять лет.

Какие справки в этом случае ей предоставлять?

Но самое интересное впереди. Как только тебе исполняется сорок и ты перестаешь пугать работодателя с точки зрения деторождения, ты сразу же перескакиваешь в другую категорию.

Ты становишься просто старой.

Получается, что идеального возраста для женщины в этом вопросе вообще не существует. Пока может рожать — «уйдет в декрет», как только дети вырастают — «одной ногой на пенсии».

А ведь если разобраться, то женщина 40+ - идеальная во всех отношениях сотрудница.

Даже по строгим критериям, о которых мы говорили выше. Вероятность того, что она уйдет в декретный отпуск, не так уж велика. Дети ее, скорее всего, выросли настолько, что больничные по уходу за ними не потребуются. У нее достаточно большой опыт работы, но и до пенсии ей еще далеко и сил предостаточно. При этом, в отличие от молодежи, она вряд ли захочет метаться с места на место, а будет держаться за должность и стараться ее не потерять. Она еще достаточно молода для того, чтобы развиваться, как в профессии, так и в целом как личность. Кроме того, она достигла эмоциональной зрелости, реально смотрит на жизнь, трезво оценивает ситуацию, умеет справляться со стрессом и научилась управлять своим временем.

И еще она знает: возраст — это всего лишь цифры. И, следуя примеру героини фильма, вполне возможно прожить свою молодость еще раз.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
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В сериале «Юная» 40-летняя героиня говорит, что ей 26, чтобы ее приняли на работу. Наш колумнист Анна Петрова признается, что готова последовать примеру героини, и...
 
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