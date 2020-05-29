В Минске будут штрафовать за парковку в зеленой зоне

Минские власти приняли решение бороться с «паркунами», бросающими свои автомобили в зеленых зонах. Уже с первого июня за такую парковку их ожидает штраф, механизм получения которого оказался очень непростым.

Об этом сообщается в официальном телегам-канале пресс-службы Мингорисполкома. В сообщении говорится о том, что наказывать за неправильную парковку будут из-за числа обращений недовольных граждан.

«К такой мере в столице решили прибегнуть, реагируя на многочисленные обращения горожан, возмущенных нарушениями правил парковки некоторых водителей, разрушающих газоны», - говорится в сообщении Мингорисполкома. Там также рассказали, как будет происходить процесс вычисления и наказания водителей, бросающих свои авто на траве.

В частности, к процессу привлекут предприятия, на обслуживании которых находятся зеленые зоны. Работники этих предприятий должны будут делать фото нарушения правил парковки, а также предоставить информацию о месте и времени правонарушения в РУВД. Сотрудники последнего должны будут привлечь водителя к административной ответсвенности, а далее сообщат информацию о его личности обратно в предприятие, газон которого был поврежден. Там, в свою очередь, оценят нанесенный ущерб и направят виновному претензию. Если же виновный не возместит ущерб, его ждет суд. Таким образом, наказание может стать не двойным, а тройным.