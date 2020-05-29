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Украина открывает пункты пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, но не с Беларусью

29.05.2020 09:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украина откроет 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой в полночь в пятницу, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.



"Сегодня было опубликовано решение правительства о внесении изменений в распоряжение №288 от 13 марта 2020 года, которым регламентировалось временное закрытие пунктов пропуска и их перечень. Фактически, согласно этим изменениям открываются, 66 пунктов пропуска и временно закрытыми продолжают быть 56. Администрация Государственной пограничной службы проработала соответствующие документы, направила их в пограничные подразделения, и с этой ночи, начиная с 00.00 часов, с украинской стороны работа всех этих пунктов пропуска возобновится", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он добавил, что Госпогранслужба проинформировала соседние страны ЕС и Молдову о том, что пункты пропуска с украинской стороны открываются, чтобы они учли эту информацию и могли планировать открытие своих контрольных пунктов въезда-выезда, поскольку полноценное функционирование и пересечение государственной границы из Украины в этих направлениях возможно лишь, когда пункты пропуска будут открыты как с украинской стороны, так и со стороны смежной страны.

"Мы надеемся, что смежные страны учли эту информацию, подкорректируют свои шаги. Но мы не исключаем, что этой ночью одновременно могут не заработать все эти 66 направлений, однако надеемся, что они постепенно будут открываться по возможности открытия пунктов пропуска смежными странами", - подчеркнул Демченко.

Он напомнил, что решение об открытии не касается пунктов пропуска на границе Украины с Россией и Беларусью, они, как прежде, останутся закрытыми.
 
 
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Украина откроет 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой в полночь в пятницу, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины...
 
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