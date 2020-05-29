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Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 29 мая в формате видеоконференции

29.05.2020 09:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 29 мая в формате видеоконференции

Сегодня премьер-министры стран Содружества Независимых государств обсудят, как работать экономике в эпоху пандемии.

Заседание Совета глав правительств СНГ пройдёт в формате видеоконференции. Также премьеры рассмотрят проект Стратегии экономического развития до 2030 года, в которой говорится об углублении сотрудничества в транспортной, строительной, энергетической сферах, а также в области обеспечения безопасности.

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Сегодня премьер-министры стран Содружества Независимых государств обсудят, как работать экономике в эпоху пандемии. Заседание Совета глав правительств СНГ...
 
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