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Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 29 мая в формате видеоконференции
Источник материала: ОНТ
Сегодня премьер-министры стран Содружества Независимых государств обсудят, как работать экономике в эпоху пандемии.
Заседание Совета глав правительств СНГ пройдёт в формате видеоконференции. Также премьеры рассмотрят проект Стратегии экономического развития до 2030 года, в которой говорится об углублении сотрудничества в транспортной, строительной, энергетической сферах, а также в области обеспечения безопасности.
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Сегодня премьер-министры стран Содружества Независимых государств обсудят, как работать экономике в эпоху пандемии. Заседание Совета глав правительств СНГ...
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