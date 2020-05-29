Названы привычки, которые спасут от рака, инсульта и инфаркта





Авторы провели исследование, изучив опросы медиков за тридцать лет. В научной работе приняли участие 78 тысяч женщин и 45 тысяч мужчин в возрасте от 30 до 75 лет. Больше 42 тысяч уже умерли. Однако те, жизнь которых продлилась менее 70 лет, в большинстве своём курили, выпивали (но не злоупотребляли спиртным) или же они страдали от лишнего веса.





Таким образом, после 50 лет исследуемые жили ещё примерно 25 лет (мужчины) и 29 (женщины). Однако те, кто придерживался здорового образа жизни, смогли прожить после 50 лет 37 и 43 года соответственно. Также оказалось, что последние на 82% реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, на 65% от рака.