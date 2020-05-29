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Названы привычки, которые спасут от рака, инсульта и инфаркта
Источник материала: ОНТ
Четыре привычки, которые значительно снижают риск развития хронических заболеваний у пожилых людей, перечислила международная команда исследователей. Как оказалось, те люди, которые придерживались хотя бы двух из привычек, живут на 10 лет дольше своих ровесников. Ранее к подобным выводам пришли американские и нидерландские учёные. Об этом
Учёные из США установили, что если придерживаться определённых привычек, то можно прожить приблизительно на 14 лет дольше. Речь идёт об активной жизни в старости без серьёзных хронических заболеваний.
Авторы провели исследование, изучив опросы медиков за тридцать лет. В научной работе приняли участие 78 тысяч женщин и 45 тысяч мужчин в возрасте от 30 до 75 лет. Больше 42 тысяч уже умерли. Однако те, жизнь которых продлилась менее 70 лет, в большинстве своём курили, выпивали (но не злоупотребляли спиртным) или же они страдали от лишнего веса.
Таким образом, после 50 лет исследуемые жили ещё примерно 25 лет (мужчины) и 29 (женщины). Однако те, кто придерживался здорового образа жизни, смогли прожить после 50 лет 37 и 43 года соответственно. Также оказалось, что последние на 82% реже умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, на 65% от рака.
Под понятием здоровым образом жизни учёные подразумевают правильное питание, отказ от курения, умеренное употребление алкоголя - не более 15 граммов в день для женщин и 30 граммов для мужчин, физическую активность - не мене получаса в сутки, контроль за весом - индекс массы тела от 18,5 до 24,9.
Подобные рекомендации по поводу допустимой порции алкоголя, контролю веса, а также о необходимости регулярных физических нагрузок дали американские и нидерландские учёные. Однако, согласно их информации, здоровый образ жизни может увеличить продолжительность жизни не более, чем на 10 лет.
Изучив данные о здоровье и продолжительности жизни примерно 100 тысяч человек, исследователи пришли к выводу, что привычки человека могут напрямую влиять на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака, а также диабета второго типа. Больше всего шансов прожить дольше и не заполучить такие хронические заболевания у тех людей, кто отказался от сигарет, крепких спиртных напитков и вредной пищи. Как правило, у приверженцев здорового образа жизни первое хроническое заболевание находили примерно в 84-летнем возрасте у женщин и в 81-летнем возрасте у мужчин. Люди, которые ни в чём себе не отказывали, получали диабет, сердечно-сосудистые заболевания или онкологию уже к 73,7 и 73 годам соответственно.
Согласно информации учёных, меньше всего на здоровую старость могут рассчитывать курильщики, а также те, кто страдает ожирением.
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Четыре привычки, которые значительно снижают риск развития хронических заболеваний у пожилых людей, перечислила международная команда исследователей. Как...
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