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Ученый рассказал, для чего нужны новые пробы грунта Луны
Источник материала: ОНТ
Новые пробы грунта Луны нужны ученым, чтобы установить точную историю образования естественного спутника Земли. Об этом
Ученый подчеркнул, что сейчас распространены две модели происхождения Луны: российская гипотеза о параллельном происхождении Земли и Луны, а также американская гипотеза о столкновении другого небесного тела с Землей.
Слюта подчеркнул, что на самой Луне с необходимой точностью исследовать грунт невозможно.
По словам исследователя, «американская» гипотеза столкновения другого небесного тела с Землей позволяет смоделировать образование Луны, но при этом не объясняет, почему составы веществ двух тел так отличаются. «Российская» же гипотеза, подчеркивает ученый, имеет пробелы, но она более согласована с позиции состава веществ Земли и Луны.
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Новые пробы грунта Луны нужны ученым, чтобы установить точную историю образования естественного спутника Земли. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на...
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