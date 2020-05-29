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Ученый рассказал, для чего нужны новые пробы грунта Луны

29.05.2020 10:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ученый рассказал, для чего нужны новые пробы грунта Луны

Новые пробы грунта Луны нужны ученым, чтобы установить точную историю образования естественного спутника Земли. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на слова заведующего лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгения Слюты.

Ученый подчеркнул, что сейчас распространены две модели происхождения Луны: российская гипотеза о параллельном происхождении Земли и Луны, а также американская гипотеза о столкновении другого небесного тела с Землей.

Слюта подчеркнул, что на самой Луне с необходимой точностью исследовать грунт невозможно.

По словам исследователя, «американская» гипотеза столкновения другого небесного тела с Землей позволяет смоделировать образование Луны, но при этом не объясняет, почему составы веществ двух тел так отличаются. «Российская» же гипотеза, подчеркивает ученый, имеет пробелы, но она более согласована с позиции состава веществ Земли и Луны.

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Новые пробы грунта Луны нужны ученым, чтобы установить точную историю образования естественного спутника Земли. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на...
 
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