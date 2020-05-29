Ставки по валюте снова то растут, то падают: сколько можно заработать на «длинных» депозитах

Источник материала: Tut.by

В мае ставки по депозитам в иностранной валюте сроком на 2 и на 3 года начали приходить к общему знаменателю в долларовом сегменте и немного обнадеживать ростом ставок в сегменте евро. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные варианты вкладов на длинный срок в каждом из банков, которые могут принести неплохой доход, но не сразу.



Фото: Александра Квиткевич

Информация по размеру ставок актуальна на 29 мая на 9.30.

Вклады в долларах

В долларовом сегменте банки нашли для себя свой Эверест, к которому понемногу решили стремиться — это 2,3% годовых. Те, кто уже был у этой отметки, остались дожидаться остальных. А кто-то, например Франсабанк , решил спуститься до этого уровня.

Резким движением отличился разве что Банк Решение — снизив ставку на целый процент — практически половина предлагаемой прибыли по депозиту на 2 года.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 2,3% годовых ( Банк БелВЭБ , Белорусский народный банк , БТА Банк , Paritetbank , Банк Дабрабыт , Технобанк и Франсабанк ), на 3 года — 2,3% годовых ( Белорусский народный банк , РРБ-Банк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в апреле (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 2,25% / 2,25% (+0,05% / +0,05%), 2,3% / 2,3% ВТБ Банк, ВТБ-Enter 2 / 3 года 1,5% / 1,6% (-), 1,5% / 1,6% РРБ Банк, Европейский 2 года 0,8% (+1,3%), 2,1% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 0,5% (-), 0,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 / 3 года 2% / 1,8% (-), 2% / 1,8% Беларусбанк, Классик 3 года 1,65% (-), 1,65% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 2,3% (-), 2,3% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 1,7% (-), 1,7% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 1,5% (-), 1,5% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 1,7% / 1,7% (-), 1,7% / 1,7% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 1,5% (-), 1,5% БТА Банк, БТА Профит 2 года 2,3% (-), 2,3% Банк Решение, Online-решение 2 года 2,25% (-1,05%), 1,3% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,3% (-), 1,3% Банк Дабрабыт, Шчодры 2 года 2,25% (+0,05%), 2,3% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Paritetbank, Капитал 2 года 2,5% (-0,2%), 2,3% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 1% (+1,3%), 2,3% Технобанк, Новый 2 года 1,75% (+0,45%), 2,2% Франсабанк, Верный расчет 2 года 2,5% (-0,2%), 2,3% Цептербанк, Цептер Соната 2 года 1,6% (-), 1,6%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в апреле (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 2,25% / 2,25% (+0,05% / +0,05%), 2,3% / 2,3% ВТБ Банк, ВТБ-Enter 2 / 3 года 1,5% / 1,6% (-), 1,5% / 1,6% РРБ Банк, Европейский 2 года 0,8% (+1,3%), 2,1% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 0,5% (-), 0,5% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 / 3 года 2% / 1,8% (-), 2% / 1,8% Беларусбанк, Классик 3 года 1,65% (-), 1,65% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 2,3% (-), 2,3% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 1,7% (-), 1,7% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 1,5% (-), 1,5% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 1,7% / 1,7% (-), 1,7% / 1,7% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 1,5% (-), 1,5% БТА Банк, БТА Профит 2 года 2,3% (-), 2,3% Банк Решение, Online-решение 2 года 2,25% (-1,05%), 1,3% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 1,3% (-), 1,3% Банк Дабрабыт, Шчодры 2 года 2,25% (+0,05%), 2,3% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Paritetbank, Капитал 2 года 2,5% (-0,2%), 2,3% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 1% (+1,3%), 2,3% Технобанк, Новый 2 года 1,75% (+0,45%), 2,2% Франсабанк, Верный расчет 2 года 2,5% (-0,2%), 2,3% Цептербанк, Цептер Соната 2 года 1,6% (-), 1,6%

Вклады в евро

Вклады в евро, по аналогии с сегментом доллара также стали понемногу приходить в общей точке: она наметилась в районе 1,1% годовых.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 1,5% годовых ( Paritetbank ), на 3 года — 1,1% годовых ( Белагропромбанк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в апреле (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 1% / 1% (-), 1% / 1% ВТБ Банк, ВТБ-Enter 2 года 0,1% (-), 0,1% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 0,25% (-), 0,25% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 / 3 года 1,1% / 1,1% (-), 1,1% / 1,1% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 0,65% (-), 0,65% Беларусбанк, Классик 3 года 0,8% (-), 0,8% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 1,0% (+0,1%), 1,1% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 1% (-), 1% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 0,8% (-), 0,8% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 0,65% / 0,7% (-), 0,65% / 0,7% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 0,4% (-), 0,4% БТА Банк, БТА Профит 2 года 1,2% (+0,1%), 1,3% Банк Решение, Online-решение 2 года 0,5% (-), 0,5% ВТБ Банк, Окно возможностей 3 года 0,01% (-), 0,01% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 0,8% (-), 0,8% Дабрабыт, Шчодры 2 года 0,01% (+1,09%), 1,1% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Paritetbank, Капитал 2 года 1,5% (-), 1,5% РРБ Банк, Европейский 2 года 0,5% (+0,6%), 1,1% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 0,7% (+0,6%), 1,3% Технобанк, е-Удача 2 года 1% (-), 1% Франсабанк, Верный расчет 2 года 1% (-), 1% Цептербанк, Цептер Соната 2 года 1% (-), 1%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в апреле (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Лучшее будущее 2 / 3 года 1% / 1% (-), 1% / 1% ВТБ Банк, ВТБ-Enter 2 года 0,1% (-), 0,1% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 0,25% (-), 0,25% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 / 3 года 1,1% / 1,1% (-), 1,1% / 1,1% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 0,65% (-), 0,65% Беларусбанк, Классик 3 года 0,8% (-), 0,8% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 1,0% (+0,1%), 1,1% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 1% (-), 1% Белгазпромбанк, Стабильный 3 года 0,8% (-), 0,8% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 0,65% / 0,7% (-), 0,65% / 0,7% БПС-Сбербанк, Сохраняй 751−1000 дней 0,4% (-), 0,4% БТА Банк, БТА Профит 2 года 1,2% (+0,1%), 1,3% Банк Решение, Online-решение 2 года 0,5% (-), 0,5% ВТБ Банк, Окно возможностей 3 года 0,01% (-), 0,01% Идея Банк, Валютный фирменный онлайн 24 плюс 2 года 0,8% (-), 0,8% Дабрабыт, Шчодры 2 года 0,01% (+1,09%), 1,1% МТБанк, Актуальный 2 года 0,5% (-), 0,5% Paritetbank, Капитал 2 года 1,5% (-), 1,5% РРБ Банк, Европейский 2 года 0,5% (+0,6%), 1,1% РРБ Банк, 36 месяцев безотзывный 3 года 0,7% (+0,6%), 1,3% Технобанк, е-Удача 2 года 1% (-), 1% Франсабанк, Верный расчет 2 года 1% (-), 1% Цептербанк, Цептер Соната 2 года 1% (-), 1%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля ставки в большинстве своем застыли на одном месте. Исключение составили: БПС-Сбербанк (+0,3% годовых) и ВТБ Банк (-0,4% годовых по вкладам на 2 и на 3 года).

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 6,25% годовых ( Белорусский народный банк ), на 3 года — 5,8% годовых ( БПС-Сбербанк ).

Банк, вклад Срок размещения Ставка в апреле Белорусский народный банк, Лучшее будущее 24 месяца 6,25% (-), 6,25% ВТБ Банк, Окно возможностей 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-0,4% / -0,4%), 5,4% / 5,4% РРБ Банк, Безотзывный на 27 месяцев 2 года 5% (-), 5% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 4% (-), 4% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 / 3года 5,5% / 5,5% (-), 5,5% / 5,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 5% (-), 5% Беларусбанк, Классик 3 года 3% (-), 3% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 5,5% (-), 5,5% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 5,9% (-), 5,9% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 5% / 5% (-), 5% / 5% БПС-Сбербанк, Сохраняй 501−1000 дней 5,5% (+0,3%), 5,8% БТА Банк, БТА Профит 2 года 6% (-), 6% Банк Решение, Формула успеха 2 года 5% (-), 5% Дабрабыт, Шчодры 2 года 4% (-), 4% Paritetbank, Капитал 2 года 6,2% (-), 6,2% Технобанк, Новый 2 года 5,8% (-), 5,8% Франсабанк, Верный расчет 2 года 5,5% (-), 5,5%

Банк, вклад Срок размещения Ставка в апреле Белорусский народный банк, Лучшее будущее 24 месяца 6,25% (-), 6,25% ВТБ Банк, Окно возможностей 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-0,4% / -0,4%), 5,4% / 5,4% РРБ Банк, Безотзывный на 27 месяцев 2 года 5% (-), 5% Альфа-Банк, Альфа-Вклад 25 месяцев 4% (-), 4% Белагропромбанк, Плюс к стабильности 2 / 3года 5,5% / 5,5% (-), 5,5% / 5,5% Беларусбанк, Интернет-депозит-тренд 2 года 5% (-), 5% Беларусбанк, Классик 3 года 3% (-), 3% Банк БелВЭБ, Персональный 2 года 5,5% (-), 5,5% Белгазпромбанк, Безотзывный — VIP 25 месяцев 5,9% (-), 5,9% Белинвестбанк, Личный выбор 2 / 3 года 5% / 5% (-), 5% / 5% БПС-Сбербанк, Сохраняй 501−1000 дней 5,5% (+0,3%), 5,8% БТА Банк, БТА Профит 2 года 6% (-), 6% Банк Решение, Формула успеха 2 года 5% (-), 5% Дабрабыт, Шчодры 2 года 4% (-), 4% Paritetbank, Капитал 2 года 6,2% (-), 6,2% Технобанк, Новый 2 года 5,8% (-), 5,8% Франсабанк, Верный расчет 2 года 5,5% (-), 5,5%