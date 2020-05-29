Ставки по валюте снова то растут, то падают: сколько можно заработать на «длинных» депозитах
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Источник материала:
Tut.by
В мае ставки по депозитам в иностранной валюте сроком на 2 и на 3 года начали приходить к общему знаменателю в долларовом сегменте и немного обнадеживать ростом ставок в сегменте евро. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные варианты вкладов на длинный срок в каждом из банков, которые могут принести неплохой доход, но не сразу. Фото: Александра Квиткевич
Информация по размеру ставок актуальна на 29 мая на 9.30.
Вклады в долларах
В долларовом сегменте банки нашли для себя свой Эверест, к которому понемногу решили стремиться — это 2,3% годовых. Те, кто уже был у этой отметки, остались дожидаться остальных. А кто-то, например
, решил спуститься до этого уровня. Франсабанк
Резким движением отличился разве что
— снизив ставку на целый процент — практически половина предлагаемой прибыли по депозиту на 2 года. Банк Решение
Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 2,3% годовых (
, Банк БелВЭБ , Белорусский народный банк , БТА Банк , Paritetbank , Банк Дабрабыт и Технобанк ), на 3 года — 2,3% годовых ( Франсабанк , Белорусский народный банк ). РРБ-Банк
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в апреле (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
2,25% / 2,25% (+0,05% / +0,05%), 2,3% / 2,3%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 / 3 года
1,5% / 1,6% (-), 1,5% / 1,6%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
0,8% (+1,3%), 2,1%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,5% (-), 0,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
2% / 1,8% (-), 2% / 1,8%
Беларусбанк,
Классик
3 года
1,65% (-), 1,65%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
2,3% (-), 2,3%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
1,7% (-), 1,7%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
1,5% (-), 1,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
1,7% / 1,7% (-), 1,7% / 1,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
1,5% (-), 1,5%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
2,3% (-), 2,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
2,25% (-1,05%), 1,3%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,3% (-), 1,3%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2 года
2,25% (+0,05%), 2,3%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
2,5% (-0,2%), 2,3%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
1% (+1,3%), 2,3%
Технобанк,
Новый
2 года
1,75% (+0,45%), 2,2%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
2,5% (-0,2%), 2,3%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
1,6% (-), 1,6%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в апреле (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
2,25% / 2,25% (+0,05% / +0,05%), 2,3% / 2,3%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 / 3 года
1,5% / 1,6% (-), 1,5% / 1,6%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
0,8% (+1,3%), 2,1%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,5% (-), 0,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
2% / 1,8% (-), 2% / 1,8%
Беларусбанк,
Классик
3 года
1,65% (-), 1,65%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
2,3% (-), 2,3%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
1,7% (-), 1,7%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
1,5% (-), 1,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
1,7% / 1,7% (-), 1,7% / 1,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
1,5% (-), 1,5%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
2,3% (-), 2,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
2,25% (-1,05%), 1,3%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,3% (-), 1,3%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2 года
2,25% (+0,05%), 2,3%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
2,5% (-0,2%), 2,3%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
1% (+1,3%), 2,3%
Технобанк,
Новый
2 года
1,75% (+0,45%), 2,2%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
2,5% (-0,2%), 2,3%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
1,6% (-), 1,6%
Вклады в евро
Вклады в евро, по аналогии с сегментом доллара также стали понемногу приходить в общей точке: она наметилась в районе 1,1% годовых.
Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 1,5% годовых (
), на 3 года — 1,1% годовых ( Paritetbank ). Белагропромбанк
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в апреле (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
1% / 1% (-), 1% / 1%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 года
0,1% (-), 0,1%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
1,1% / 1,1% (-), 1,1% / 1,1%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
0,65% (-), 0,65%
Беларусбанк,
Классик
3 года
0,8% (-), 0,8%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
1,0% (+0,1%), 1,1%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
1% (-), 1%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
0,8% (-), 0,8%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
0,65% / 0,7% (-), 0,65% / 0,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
0,4% (-), 0,4%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
1,2% (+0,1%), 1,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
0,5% (-), 0,5%
ВТБ Банк,
Окно возможностей
3 года
0,01% (-), 0,01%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
0,8% (-), 0,8%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
0,01% (+1,09%), 1,1%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
1,5% (-), 1,5%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
0,5% (+0,6%), 1,1%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
0,7% (+0,6%), 1,3%
Технобанк,
е-Удача
2 года
1% (-), 1%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
1% (-), 1%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
1% (-), 1%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в апреле (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
1% / 1% (-), 1% / 1%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 года
0,1% (-), 0,1%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
1,1% / 1,1% (-), 1,1% / 1,1%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
0,65% (-), 0,65%
Беларусбанк,
Классик
3 года
0,8% (-), 0,8%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
1,0% (+0,1%), 1,1%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
1% (-), 1%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
0,8% (-), 0,8%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
0,65% / 0,7% (-), 0,65% / 0,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
0,4% (-), 0,4%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
1,2% (+0,1%), 1,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
0,5% (-), 0,5%
ВТБ Банк,
Окно возможностей
3 года
0,01% (-), 0,01%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
0,8% (-), 0,8%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
0,01% (+1,09%), 1,1%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
1,5% (-), 1,5%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
0,5% (+0,6%), 1,1%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
0,7% (+0,6%), 1,3%
Технобанк,
е-Удача
2 года
1% (-), 1%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
1% (-), 1%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
1% (-), 1%
Вклады в российских рублях
В сегменте российского рубля ставки в большинстве своем застыли на одном месте. Исключение составили:
(+0,3% годовых) и БПС-Сбербанк (-0,4% годовых по вкладам на 2 и на 3 года). ВТБ Банк
Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 6,25% годовых (
), на 3 года — 5,8% годовых ( Белорусский народный банк ). БПС-Сбербанк
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в апреле
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
24 месяца
6,25% (-), 6,25%
ВТБ Банк,
Окно возможностей
2 / 3 года
5,8% / 5,8% (-0,4% / -0,4%), 5,4% / 5,4%
РРБ Банк,
Безотзывный на 27 месяцев
2 года
5% (-), 5%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
4% (-), 4%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3года
5,5% / 5,5% (-), 5,5% / 5,5%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
5% (-), 5%
Беларусбанк,
Классик
3 года
3% (-), 3%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
5,5% (-), 5,5%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
5,9% (-), 5,9%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
5% / 5% (-), 5% / 5%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
501−1000 дней
5,5% (+0,3%), 5,8%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
6% (-), 6%
Банк Решение,
Формула успеха
2 года
5% (-), 5%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
4% (-), 4%
Paritetbank,
Капитал
2 года
6,2% (-), 6,2%
Технобанк,
Новый
2 года
5,8% (-), 5,8%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
5,5% (-), 5,5%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в апреле
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
24 месяца
6,25% (-), 6,25%
ВТБ Банк,
Окно возможностей
2 / 3 года
5,8% / 5,8% (-0,4% / -0,4%), 5,4% / 5,4%
РРБ Банк,
Безотзывный на 27 месяцев
2 года
5% (-), 5%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
4% (-), 4%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3года
5,5% / 5,5% (-), 5,5% / 5,5%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
5% (-), 5%
Беларусбанк,
Классик
3 года
3% (-), 3%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
5,5% (-), 5,5%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
5,9% (-), 5,9%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
5% / 5% (-), 5% / 5%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
501−1000 дней
5,5% (+0,3%), 5,8%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
6% (-), 6%
Банк Решение,
Формула успеха
2 года
5% (-), 5%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
4% (-), 4%
Paritetbank,
Капитал
2 года
6,2% (-), 6,2%
Технобанк,
Новый
2 года
5,8% (-), 5,8%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
5,5% (-), 5,5%
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FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные варианты вкладов на длинный срок в каждом из банков, которые могут принести неплохой доход, но не сразу.
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