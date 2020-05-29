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Ставки по валюте снова то растут, то падают: сколько можно заработать на «длинных» депозитах

29.05.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мае ставки по депозитам в иностранной валюте сроком на 2 и на 3 года начали приходить к общему знаменателю в долларовом сегменте и немного обнадеживать ростом ставок в сегменте евро. FINANCE.TUT.BY выбрал самые выгодные варианты вкладов на длинный срок в каждом из банков, которые могут принести неплохой доход, но не сразу.


Фото: Александра Квиткевич

Информация по размеру ставок актуальна на 29 мая на 9.30.

Вклады в долларах

В долларовом сегменте банки нашли для себя свой Эверест, к которому понемногу решили стремиться — это 2,3% годовых. Те, кто уже был у этой отметки, остались дожидаться остальных. А кто-то, например Франсабанк, решил спуститься до этого уровня.

Резким движением отличился разве что Банк Решение — снизив ставку на целый процент — практически половина предлагаемой прибыли по депозиту на 2 года.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 2,3% годовых (Банк БелВЭБ, Белорусский народный банк, БТА Банк, Paritetbank, Банк Дабрабыт, Технобанк и Франсабанк), на 3 года — 2,3% годовых (Белорусский народный банк, РРБ-Банк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в апреле (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 2,25% / 2,25% (+0,05% / +0,05%), 2,3% / 2,3%

ВТБ Банк,

ВТБ-Enter

 2 / 3 года 1,5% / 1,6% (-), 1,5% / 1,6%

РРБ Банк,

Европейский

 2 года 0,8% (+1,3%), 2,1%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

0,5% (-), 0,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 / 3 года

2% / 1,8% (-), 2% / 1,8%

Беларусбанк,

Классик

3 года

1,65% (-), 1,65%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

2,3% (-), 2,3%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

1,7% (-), 1,7%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

1,5% (-), 1,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

1,7% / 1,7% (-), 1,7% / 1,7%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

1,5% (-), 1,5%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

2,3% (-), 2,3%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

2,25% (-1,05%), 1,3%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,3% (-), 1,3%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

2 года

2,25% (+0,05%), 2,3%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,

Капитал

2 года

2,5% (-0,2%), 2,3%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

3 года

1% (+1,3%), 2,3%

Технобанк,

Новый

2 года

1,75% (+0,45%), 2,2%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

2,5% (-0,2%), 2,3%

Цептербанк,

Цептер Соната

2 года

1,6% (-), 1,6%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в апреле (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 2,25% / 2,25% (+0,05% / +0,05%), 2,3% / 2,3%

ВТБ Банк,

ВТБ-Enter

 2 / 3 года 1,5% / 1,6% (-), 1,5% / 1,6%

РРБ Банк,

Европейский

 2 года 0,8% (+1,3%), 2,1%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

0,5% (-), 0,5%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 / 3 года

2% / 1,8% (-), 2% / 1,8%

Беларусбанк,

Классик

3 года

1,65% (-), 1,65%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

2,3% (-), 2,3%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

1,7% (-), 1,7%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

1,5% (-), 1,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

1,7% / 1,7% (-), 1,7% / 1,7%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

1,5% (-), 1,5%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

2,3% (-), 2,3%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

2,25% (-1,05%), 1,3%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

1,3% (-), 1,3%

Банк Дабрабыт,

Шчодры

2 года

2,25% (+0,05%), 2,3%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,

Капитал

2 года

2,5% (-0,2%), 2,3%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

3 года

1% (+1,3%), 2,3%

Технобанк,

Новый

2 года

1,75% (+0,45%), 2,2%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

2,5% (-0,2%), 2,3%

Цептербанк,

Цептер Соната

2 года

1,6% (-), 1,6%

Вклады в евро

Вклады в евро, по аналогии с сегментом доллара также стали понемногу приходить в общей точке: она наметилась в районе 1,1% годовых.

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 1,5% годовых (Paritetbank), на 3 года — 1,1% годовых (Белагропромбанк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в апреле (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 1% / 1% (-), 1% / 1%

ВТБ Банк,

ВТБ-Enter

 2 года 0,1% (-), 0,1%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 / 3 года

1,1% / 1,1% (-), 1,1% / 1,1%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

0,65% (-), 0,65%

Беларусбанк,

Классик

3 года

0,8% (-), 0,8%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

1,0% (+0,1%), 1,1%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

1% (-), 1%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

0,8% (-), 0,8%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

0,65% / 0,7% (-), 0,65% / 0,7%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

0,4% (-), 0,4%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

1,2% (+0,1%), 1,3%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

0,5% (-), 0,5%

ВТБ Банк,

Окно возможностей

3 года

0,01% (-), 0,01%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

0,8% (-), 0,8%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

0,01% (+1,09%), 1,1%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,

Капитал

2 года

1,5% (-), 1,5%

РРБ Банк,

Европейский

2 года

0,5% (+0,6%), 1,1%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

3 года

0,7% (+0,6%), 1,3%

Технобанк,

е-Удача

2 года

1% (-), 1%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

1% (-), 1%

Цептербанк,

Цептер Соната

2 года

1% (-), 1%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в апреле (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 2 / 3 года 1% / 1% (-), 1% / 1%

ВТБ Банк,

ВТБ-Enter

 2 года 0,1% (-), 0,1%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

0,25% (-), 0,25%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 / 3 года

1,1% / 1,1% (-), 1,1% / 1,1%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

0,65% (-), 0,65%

Беларусбанк,

Классик

3 года

0,8% (-), 0,8%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

1,0% (+0,1%), 1,1%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

1% (-), 1%

Белгазпромбанк,

Стабильный

3 года

0,8% (-), 0,8%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

0,65% / 0,7% (-), 0,65% / 0,7%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

751−1000 дней

0,4% (-), 0,4%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

1,2% (+0,1%), 1,3%

Банк Решение,

Online-решение

2 года

0,5% (-), 0,5%

ВТБ Банк,

Окно возможностей

3 года

0,01% (-), 0,01%

Идея Банк,

Валютный фирменный онлайн 24 плюс

2 года

0,8% (-), 0,8%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

0,01% (+1,09%), 1,1%

МТБанк,

Актуальный

2 года

0,5% (-), 0,5%

Paritetbank,

Капитал

2 года

1,5% (-), 1,5%

РРБ Банк,

Европейский

2 года

0,5% (+0,6%), 1,1%

РРБ Банк,

36 месяцев безотзывный

3 года

0,7% (+0,6%), 1,3%

Технобанк,

е-Удача

2 года

1% (-), 1%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

1% (-), 1%

Цептербанк,

Цептер Соната

2 года

1% (-), 1%

Вклады в российских рублях

В сегменте российского рубля ставки в большинстве своем застыли на одном месте. Исключение составили: БПС-Сбербанк (+0,3% годовых) и ВТБ Банк (-0,4% годовых по вкладам на 2 и на 3 года).

Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 6,25% годовых (Белорусский народный банк), на 3 года — 5,8% годовых (БПС-Сбербанк).

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в апреле

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 24 месяца 6,25% (-), 6,25%

ВТБ Банк,

Окно возможностей

 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-0,4% / -0,4%), 5,4% / 5,4%

РРБ Банк,

Безотзывный на 27 месяцев

 2 года 5% (-), 5%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

4% (-), 4%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 / 3года

5,5% / 5,5% (-), 5,5% / 5,5%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

5% (-), 5%

Беларусбанк,

Классик

3 года

3% (-), 3%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

5,5% (-), 5,5%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

5,9% (-), 5,9%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

5% / 5% (-), 5% / 5%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

501−1000 дней

5,5% (+0,3%), 5,8%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

6% (-), 6%

Банк Решение,

Формула успеха

2 года

5% (-), 5%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

4% (-), 4%

Paritetbank,

Капитал

2 года

6,2% (-), 6,2%

Технобанк,

Новый

2 года

5,8% (-), 5,8%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

5,5% (-), 5,5%

Банк, вклад

Срок размещения

Ставка в апреле

Белорусский народный банк,

Лучшее будущее

 24 месяца 6,25% (-), 6,25%

ВТБ Банк,

Окно возможностей

 2 / 3 года 5,8% / 5,8% (-0,4% / -0,4%), 5,4% / 5,4%

РРБ Банк,

Безотзывный на 27 месяцев

 2 года 5% (-), 5%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

25 месяцев

4% (-), 4%

Белагропромбанк,

Плюс к стабильности

2 / 3года

5,5% / 5,5% (-), 5,5% / 5,5%

Беларусбанк,

Интернет-депозит-тренд

2 года

5% (-), 5%

Беларусбанк,

Классик

3 года

3% (-), 3%

Банк БелВЭБ,

Персональный

2 года

5,5% (-), 5,5%

Белгазпромбанк,

Безотзывный — VIP

25 месяцев

5,9% (-), 5,9%

Белинвестбанк,

Личный выбор

2 / 3 года

5% / 5% (-), 5% / 5%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

501−1000 дней

5,5% (+0,3%), 5,8%

БТА Банк,

БТА Профит

2 года

6% (-), 6%

Банк Решение,

Формула успеха

2 года

5% (-), 5%

Дабрабыт,

Шчодры

2 года

4% (-), 4%

Paritetbank,

Капитал

2 года

6,2% (-), 6,2%

Технобанк,

Новый

2 года

5,8% (-), 5,8%

Франсабанк,

Верный расчет

2 года

5,5% (-), 5,5%

 
 
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