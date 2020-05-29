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Тренер БАТЭ высказался про своего игрока, участвовавшего в «договорняке»

29.05.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поддержал защитника Захара Волкова, который в бытность игроком «Нафтана» участвовал в договорном матче, сообщает «Прессбол».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Тема, от которой никак не уйти. Захар Волков и то, что решающий гол (в Кубке Беларуси) забил именно он. Да, с одной стороны, это плюс тренеру, поддержавшему футболиста в непростой жизненной ситуации, но с другой — очевидные имиджевые издержки для клуба.

— Понимаю, что тема неоднозначная. Вижу, что и Андрея Анатольевича критикуют за его недавние слова по этому поводу. И мне, возможно, было бы правильнее не отвечать на этот вопрос… Есть хорошее изречение: лучше поверить врагу, чем не поверить другу. Знаю некоторые обстоятельства жизни Захара, знаю, как все происходило. Есть детали, которые не имею права раскрывать. Но все не настолько очевидно, как кажется со стороны! Да, Захар признал вину, но в этой истории тоже хватает нюансов.


Фото: Reuters

Тем, кто его осуждает, посоветовал бы посмотреть ту самую игру, которую он якобы сдавал. Уверен, большинство из осуждающих ее просто не видели. Посмотрите и найдите хотя бы один момент, где Волков сыграл не так, как должен был сыграть. Тогда хотя бы будет что-то конкретное, о чем можно говорить. А когда хотят видеть только черное и белое, то это слишком упрощенное восприятие.

Пускай меня осудят за такую точку зрения, у каждого есть на это право. Но я верю в Захара, в его человеческие качества, в его хорошее футбольное будущее. И даже если есть какая-то оплошность, считаю, что людям надо давать второй шанс. А делать ли это, пусть решают те органы, в чьей компетенции подобные ситуации, — сказал Альшевский.

 
 
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«Пускай меня осудят за такую точку зрения, у каждого есть на это право».
 
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