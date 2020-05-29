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Улица Красноармейская и близлежащие останутся без света 1 и 5 июня
29.05.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкие электросети уведомляют о плановом отключении электроэнергии в связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ.
Без света 1 июня 2020 года с 08:00 до 14:00 останутся потребители по адресам:
1 июня с 13:00 до 17:00 у потребителей по адресам:
4 и 5 июня с 08:00 до 17:00 по адресам:
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 5-22-98, 5-33-80.
Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.
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Слуцкие электросети уведомляют о плановом отключении электроэнергии в связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ.
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