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Улица Красноармейская и близлежащие останутся без света 1 и 5 июня

29.05.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкие электросети уведомляют о плановом отключении электроэнергии в связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ.

Без света 1 июня 2020 года с 08:00 до 14:00 останутся потребители по адресам:

  • ул. Красноармейская, № 35−39 (нечётные), 41−62, 64−68 (чётные);
  • ул. Садовый Проезд, № 18/1, 18/2, 19;
  • ул. Надречная, № 1−14;
  • 2-й пер. Красноармейский, № 2.

1 июня с 13:00 до 17:00 у потребителей по адресам:

  • ул. Смоленская №1-13, 15-53, 55, 57;
  • ул. Смоленский проезд №6, 8-14, 16, 20, 21;
  • ул. Социалистическая №89, 91;
  • ул. Я.Коласа №58;
  • 3-й пер. Красноармейский №5, 7-13, 15, 17;
  • 4-й пер. Красноармейский №5-7, 9.

4 и 5 июня с 08:00 до 17:00 по адресам:

  • ул. Братьев Гилевских №1-6, 10-19, 23, 24-28 (чётные), 32, 34, 53, 42-68 (чётные), 72-80 (чётные);
  • ул. Новая, № 1-9 (нечётные);
  • ул. Луговая, № 2-13, 15, 19.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 5-22-98, 5-33-80.

Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.


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Слуцкие электросети уведомляют о плановом отключении электроэнергии в связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ.
 
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