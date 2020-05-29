Улица Красноармейская и близлежащие останутся без света 1 и 5 июня

Источник материала: Слуцк Город

Слуцкие электросети уведомляют о плановом отключении электроэнергии в связи с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи 0,38кВ.

Без света 1 июня 2020 года с 08:00 до 14:00 останутся потребители по адресам:

ул. Красноармейская, № 35−39 (нечётные), 41−62, 64−68 (чётные);

ул. Садовый Проезд, № 18/1, 18/2, 19;

ул. Надречная, № 1−14;

2-й пер. Красноармейский, № 2.

1 июня с 13:00 до 17:00 у потребителей по адресам:

ул. Смоленская №1-13, 15-53, 55, 57;

ул. Смоленский проезд №6, 8-14, 16, 20, 21;

ул. Социалистическая №89, 91;

ул. Я.Коласа №58;

3-й пер. Красноармейский №5, 7-13, 15, 17;

4-й пер. Красноармейский №5-7, 9.

4 и 5 июня с 08:00 до 17:00 по адресам:

ул. Братьев Гилевских №1-6, 10-19, 23, 24-28 (чётные), 32, 34, 53, 42-68 (чётные), 72-80 (чётные);

ул. Новая, № 1-9 (нечётные);

ул. Луговая, № 2-13, 15, 19.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 5-22-98, 5-33-80.

Слуцкий городской район электрических сетей приносит извинения за причиненные неудобства.



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