Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне

Источник материала: Виртуальный Брест

При этом совсем рядом, на перекрёстке ул. Волгоградской и Луцкой есть ещё одна Санта, правда вывеска там - Рублёвский, но всё же это Санта. Новая будет чуть ближе к Евроопту, получается, как раз между этими магазинами. Но зато в самом "сердце" микрорайона, что обеспечит торговому объекту внимание покупателей.





Строительство только развернулось, сроки окончания не указаны, но судя по всему - процесс быстрый.











































