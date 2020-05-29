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Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне
29.05.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
При этом совсем рядом, на перекрёстке ул. Волгоградской и Луцкой есть ещё одна Санта, правда вывеска там - Рублёвский, но всё же это Санта. Новая будет чуть ближе к Евроопту, получается, как раз между этими магазинами. Но зато в самом "сердце" микрорайона, что обеспечит торговому объекту внимание покупателей.
Строительство только развернулось, сроки окончания не указаны, но судя по всему - процесс быстрый.
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