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Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне

29.05.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

При этом совсем рядом, на перекрёстке ул. Волгоградской и Луцкой есть ещё одна Санта, правда вывеска там - Рублёвский, но всё же это Санта. Новая будет чуть ближе к Евроопту, получается, как раз между этими магазинами. Но зато в самом "сердце" микрорайона, что обеспечит торговому объекту внимание покупателей.

Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне

Строительство только развернулось, сроки окончания не указаны, но судя по всему - процесс быстрый.

Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне

Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне

Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне

Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне

Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне

Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне

Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне

Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне

Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне

Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне

Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне

Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне

Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне

Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне
Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне

Новая Санта строится на ул. Луцкой в новом микрорайоне
 
 
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  При этом совсем рядом, на перекрёстке ул. Волгоградской и Луцкой есть ещё одна Санта, правда вывеска там - Рублёвский, но всё же это Санта. Новая будет чуть ближе к...
 
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