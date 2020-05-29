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Хозяйства Брестской области завершили первую химпрополку яровых

29.05.2020 10:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Хозяйства Брестской области завершили первую химпрополку ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виктор Безсилко.

Хозяйства Брестской области завершили первую химпрополку яровых

Химическую обработку посевов сельхозорганизации региона провели в оптимальные агротехнические сроки. "Пока яровые радуют: начавшиеся дожди и положительные ночные температуры благоприятно сказываются на развитии культур. Сейчас они находятся в фазе флаг-листа, то есть скоро будет колошение пшеницы. Рожь уже цветет, можно сказать. Все посевы прополоты, уже начинаются обработки против болезней - как на озимых, так и на яровых", - отметил зампредседателя комитета.

Одновременно в регионе с каждым днем набирает темпы косовица. На 28 мая в области скошено 15% многолетних трав. В лидерах хозяйства Брестского и Малоритского районов, где первый укос проведен на трети всех площадей. В целом по области уже заготовлено более 150 тыс. т силоса и почти столько же - сенажа. В том числе в полимерные рукава заложено 5,2 тыс. т сочного витаминного корма. Практически 70% всех кормов состоят из озимых культур.

В расчете на условную голову скота в общественном животноводстве заготовлено 1,12 ц кормовых единиц, в Брестском и Каменецком районах - более 2 ц. Всего с первого укоса планируется получить не менее 6 ц кормовых единиц на условную голову скота.

"Из-за сухой, холодной весны первый укос будет меньше прошлогоднего: урожайность трав ожидается примерно на 10-20% ниже. Поэтому мы ориентируем хозяйства на скорейшую уборку ранних трав, которые уже не дадут продуктивной массы, чтобы затем подкормить посевы и получить полноценный второй укос", - подытожил Виктор Безсилко.

 
 
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  Хозяйства Брестской области завершили первую химпрополку ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель...
 
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