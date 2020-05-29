ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Учёные нашли секрет, как худеть без диет и зала

29.05.2020 10:58 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Учёные нашли секрет, как худеть без диет и зала
Отдельный ген может отвечать за стройность человека. К данному выводы пришли учёные из института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA). Этот ген поможет помочь в изобретении «лекарства стройности». Результаты исследования опубликовал журнал Cell, сообщает РИА Новости.

Учёные изучили группу людей, которые не полнели независимо от употребляемой ими пищи. Авторы стали искать среди них общие генетические маркеры.

Как оказалось, за худобу может отвечать мутация ALK-гена. Если подавлять его синтез, то это может привести к ускоренному сжиганию жира.

Как показали исследования на животных и насекомых, отключение ALK в области гипоталамуса, который считается центральной точкой, отвечающей за метаболизм, приводило к сжиганию жира. 

Учёные пришли к выводу, что изучение данного гена может привести науку к новой эпохе борьбы с лишним весом и ожирением.


фото: freepik.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отдельный ген может отвечать за стройность человека. К данному выводы пришли учёные из института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA)....
 
Новости дня
Новости разные
 
Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика