Учёные нашли секрет, как худеть без диет и зала

Как оказалось, за худобу может отвечать мутация ALK-гена. Если подавлять его синтез, то это может привести к ускоренному сжиганию жира.





Как показали исследования на животных и насекомых, отключение ALK в области гипоталамуса, который считается центральной точкой, отвечающей за метаболизм, приводило к сжиганию жира.





Учёные пришли к выводу, что изучение данного гена может привести науку к новой эпохе борьбы с лишним весом и ожирением.





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