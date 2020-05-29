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Учёные нашли секрет, как худеть без диет и зала
Источник материала: ОНТ
Отдельный ген может отвечать за стройность человека. К данному выводы пришли учёные из института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA). Этот ген поможет помочь в изобретении «лекарства стройности». Результаты исследования опубликовал журнал
Учёные изучили группу людей, которые не полнели независимо от употребляемой ими пищи. Авторы стали искать среди них общие генетические маркеры.
Как оказалось, за худобу может отвечать мутация ALK-гена. Если подавлять его синтез, то это может привести к ускоренному сжиганию жира.
Как показали исследования на животных и насекомых, отключение ALK в области гипоталамуса, который считается центральной точкой, отвечающей за метаболизм, приводило к сжиганию жира.
Учёные пришли к выводу, что изучение данного гена может привести науку к новой эпохе борьбы с лишним весом и ожирением.
фото: freepik.com
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Отдельный ген может отвечать за стройность человека. К данному выводы пришли учёные из института молекулярной биотехнологии при Австрийской академии наук (IMBA)....
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