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«Благослови вас Господи». История дня: люди в интернете скинулись беларусу на корову

29.05.2020 11:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Наконец-то контент, которого мы заслужили! В начале мая на площадке для сбора денег MolaMola появилась кампания: некто Артемий Евстратов проникновенно просил подсобить ему деньгами, чтобы купить корову. Причем его просьба – не блажь, а, как объяснял автор, реальная необходимость, продиктованная жизнью. Вот с какими словами они призывал делать ему донаты:

«Пять лет назад я и моя семья переехали из Минска в деревню и учимся быть солью беларуской земли – Крестьянами. В свете последних событий в мире и возможном кризисе продовольствия это был лучший выбор, желаем вам всем поступить так же.

У нас пятеро детей. Труженики, любим свободу, созидательный труд и детский щебет в доме. Варим козий сыр и мыло. Заготавливаем лечебные травы и коренья, обрабатываем землю. Помогите, пожалуйста, купить нам корову – кормилицу, маму – как ее всегда называли в народе. Закрытие ярмарок, которые давали нам заработок, сказалось на нашем бюджете. Мы не потянем сами этот груз. После рождения пятого ребёнка мы обратились с этой просьбой к государству, но нам отказали.

Да, ваши инвестиции будут долгосрочными, но благодаря им, если не я, то кто-то из наших детей попытается и сможет изменить картину мира... И вспомнит, что когда-то давно совершенно незнакомые люди просто помогли его семье. И они научат этому своих детей и дальше... Так меняется мир! В свою очередь как гарант ваших инвестиций, я обязуюсь вложить все силы ума, души и сердца в развитие деревни и с радостью делиться опытом со всеми желающими. Будьте здоровы и счастливы».

Артемий хотел, чтобы в сумме ему перечислили 2,5 тысячи рублей. Прошло несколько недель, но заявленная сумма не набралась – люди пожертвовали 923 рубля. Но погодите расстраиваться: как оказалось, и этого хватило. Евстратову и его семье удалось купить корову. Победа! По этому поводу мужчина выступил с благодарностью к неравнодушным беларусам: «Огромное всем спасибо. Мы купили корову

 
Теги: Минск
 
 
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Наконец-то контент, которого мы заслужили! В начале мая на площадке для сбора денег MolaMola появилась кампания: некто Артемий Евстратов проникновенно просил...
 
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