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«Снимали по WhatsApp и Skype». У «Би-2» вышел новый клип, и он вам точно понравится

29.05.2020 11:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа «Би-2» опубликовала в Сети новый сингл и клип «Депрессия». Ролик был создан в условиях самоизоляции — посмотрите его, он очень атмосферный.

Новый сингл и клип «Депрессия» кардинально отличаются от трека и клипа «Пекло», которые вышли в начале года. Впрочем, сами музыканты заявили: таким же разноплановым будет и весь одиннадцатый студийный альбом, который увидит свет в 2021 году.

Слова и музыка к «Депрессии» были написаны в сентябре 2019 года, однако рефрен «Выйдем из дома из безнадежной депрессии, как же давно нам не было вместе так весело», а также время премьеры трека оказались более чем актуальны для нынешнего момента. Режиссером нового видео вновь выступил Макс Шишкин. «Депрессия» стала его второй работой с «Би-2» после клипа «Пекло». Для нового проекта перед режиссером была поставлена непростая задача: в текущих условиях предложить идею и реализовать ее.

Шура Би-2 объяснил, что основная сложность проекта была в видеосъемках в условиях карантина — не выходя из дома:

— Изначально мы планировали снимать другой клип — танцевальный с труппой из всемирно известного Нидерландского танцевального театра (NDT) и танцором, хореографом Лука Тессарини, но пандемия спутала все наши планы. Мы придумали один из первых в истории клип, снятый в полной самоизоляции, то есть снимали всех музыкантов отдельно.


Кадр из клипа

Лева Би-2 отметил, что концепция клипа отражает приметы времени его создания:

— Надо было как-то выходить из положения, поэтому решили делать анимацию, но не компьютерную, а руками. Это передает настроение людей: возникло свободное время для творчества, многие начали делать что-то своими руками. Макс предложил идею, показал технику, в которой будет все исполнено, мы согласились.

Макс Шишкин рассказал о том, что с точки зрения логистики и формата съемки клипа «Депрессия» стали самым сложным проектом, над которым ему когда-либо приходилось работать. Режиссер назвал получившийся проект «огромным сгустком души, части которой вложили около тридцати человек»:

—  Я предложил Шуре концепцию: мы раздаем художникам в Алма-Ате разные задачи, они рисуют и отправляют их к одному из нас. Мы могли перемещаться украдкой, чтобы собраться у кого-нибудь дома и все это дело отснять. В Москве же ребят нужно было снять каждого дома, а я все «режиссировал» по WhatsApp и Skype. Ирония в том, что даже мастера по компьютерной анимации были изолированы из-за карантина, и общение с ними также велось по «удаленке».


Кадр из клипа

Вместе с песней на всех цифровых площадках доступен ЕР, в который вошел новый трек, его караоке-версия, а также ремиксы от лидера Tesla Boy Антона Севидова, продюсерского проекта Шуры Би-2 «Куртки Кобейна» и мультиинструменталиста, композитора и продюсера из Нью-Йорка Эллиота Мосса.

К слову, с сентября 2019 года начался гастрольный тур новой концертной программы NewBest, в который вошли треки из альбома «Горизонт событий» и другие хиты «Би-2». Карантинные меры скорректировали гастрольные планы группы, но расстраиваться не стоит: планируется, что минский концерт «Би-2» пройдет в первой половине сентября.

Концерт «Би-2» в Минске

Когда: в сентябре, дата уточняется
Где: стадион «Динамо»
Сколько: от 37 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Группа «Би-2» опубликовала в Сети новый сингл и клип «Депрессия». Ролик был создан в условиях самоизоляции - посмотрите его, он очень атмосферный.
 
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