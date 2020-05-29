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От перемены мест... Главой Совета по развитию предпринимательства назначен вице-премьер Крутой
Источник материала: Партизан
Указом №161 от 12 мая 2020 года председателем Совета по развитию предпринимательства назначен первый заместитель аремьер-министра Дмитрий Крутой.
Он
По мнению Крутого, приоритетными направлениями работы Совета на современном этапе должны стать:
- участие в формировании участие в формировании благоприятного предпринимательского климата, создании условий для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в экономику страны;
- взаимодействие с региональными советами по развитию предпринимательства, анализ ситуации и выявления проблем развития на местах, выработка предложений по обеспечению устойчивой динамики частного сектора, совершенствования его отраслевой и территориальной структуры.
Ранее Совет по развитию предпринимательства возглавлял так же на тот момент первый вице-премьер Александр Турчин, который в конце минувшего года был назначен главой Минского облисполкома.
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Указом №161 от 12 мая 2020 года председателем Совета по развитию предпринимательства назначен первый заместитель аремьер-министра Дмитрий Крутой.
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