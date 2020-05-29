От перемены мест... Главой Совета по развитию предпринимательства назначен вице-премьер Крутой

подчеркнул , что рассматривает Совет как ключевую площадку диалога государства и бизнеса, эффективный механизм выработки и продвижения инициатив по активизации частной инициативной деятельности. Он, что рассматривает Совет как ключевую площадку диалога государства и бизнеса, эффективный механизм выработки и продвижения инициатив по активизации частной инициативной деятельности.





По мнению Крутого, приоритетными направлениями работы Совета на современном этапе должны стать:





- участие в формировании участие в формировании благоприятного предпринимательского климата, создании условий для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в экономику страны;





- взаимодействие с региональными советами по развитию предпринимательства, анализ ситуации и выявления проблем развития на местах, выработка предложений по обеспечению устойчивой динамики частного сектора, совершенствования его отраслевой и территориальной структуры.



