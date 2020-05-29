Белорусы больше всего доходов тратят на питание

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Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1331,9 рубля в месяц, из которых 995,5 рубля (74,7%) приходится на потребительские расходы. Потребительские расходы включают расходы на питание (в том числе общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг.