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Белорусы больше всего доходов тратят на питание
Источник материала: Myfin
Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1331,9 рубля в месяц, из которых 995,5 рубля (74,7%) приходится на потребительские расходы. Потребительские расходы включают расходы на питание (в том числе общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг.
В структуре
потребительских расходов домашних
хозяйств доля расходов на питание
составила 39,2%, на покупку
непродовольственных товаров – 31,7%,
на оплату услуг – 26,3%.
Источник: Myfin.by
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Домашние хозяйства в Беларуси большую часть своих доходов по-прежнему тратят на питание и покупку непродовольственных товаров. Об этом сообщает Белстат. По данным...
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