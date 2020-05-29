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Белорусы больше всего доходов тратят на питание

29.05.2020 11:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1331,9 рубля в месяц, из которых 995,5 рубля (74,7%) приходится на потребительские расходы. Потребительские расходы включают расходы на питание (в том числе общественное питание), покупку алкогольных напитков, табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг.

В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,2%, на покупку непродовольственных товаров – 31,7%, на оплату услуг – 26,3%.

Уровень малообеспеченности, или удельный вес населения с уровнем среднедушевых располагаемых ресурсов ниже бюджета прожиточного минимума (национальной черты малообеспеченности), составил 4,7% (в I квартале 2019 года – 5,3%).

Источник: Myfin.by
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Домашние хозяйства в Беларуси большую часть своих доходов по-прежнему тратят на питание и покупку непродовольственных товаров. Об этом сообщает Белстат. По данным...
 
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