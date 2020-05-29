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Правительство уточнило правила транзитных перевозок в условиях COVID-19

29.05.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Правительство уточнило правила транзитных перевозок в условиях COVID-19
Правительство уточнило правила транзитных перевозок в условиях COVID-19. Соответствующее постановление Совета Министров от 28 мая 2020 года №321 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Транзитные водители, как и прежде, обязаны покинуть территорию Беларуси по кратчайшему маршруту не позже, чем на следующий день после въезда. Исключение сделано для случаев, когда водителю нужно получить по маршруту следования спецразрешения на проезд по территории иностранного государства, на перевозку опасных грузов, а также в случае аварии или поломки авто.

Во время остановки транзитные водители не должны покидать территорию специально выделенных стоянок для отдыха и питания, заправки, при этом уточняется, что исключение сделано для водителей, замена которых произошла на территории Беларуси. При этом если эти водители следовали через территорию стран, в которых есть случаи COVID-19, они обязаны находиться в самоизоляции до следующего рейса или 14 дней.

Водителям фур Государственный таможенный комитет и Транспортная инспекция будут вручать требования о соблюдении введенных из-за COVID-19 правил, а также карты дорог и разрешенных стоянок на русском или английском языках.

За неисполнение требований постановления транзитные перевозчики несут ответственность, предусмотренную законодательством.

Постановлением также расширен список стоянок для отдыха, питания и заправки транзитных перевозчиков.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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