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Футбол. Какие матчи пройдут в 11-м туре чемпионата Беларуси

29.05.2020 11:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 29 мая пройдут первые матчи 11-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Жодино отношения будут выяснять географические соседи – «Торпедо-БелАЗ» и «Смолевичи».

Футбол. Какие матчи пройдут в 11-м туре чемпионата Беларуси

Команды расположились на разных полюсах турнирной таблицы – автозаводцы в группе лидеров, а их гости находятся в зоне вылета.

В еще одном матче 29 мая встретятся середняки – «Городея» и «Неман».

Футбол. Какие матчи пройдут в 11-м туре чемпионата Беларуси

А, пожалуй, самые интересные поединки пройдут 30 и 31 мая. Так, минское «Динамо» встретится с «Шахтером», БАТЭ сыграет с «Ислочью», а действующему чемпиону предстоит дерби с «Рухом».

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Новости Беларуси. 29 мая пройдут первые матчи 11-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Жодино отношения...
 
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