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Что может с драниками пойти не так? Проверьте свою кулинарную интуицию в простом тесте
Источник материала: Tut.by
Претендент на пост президента Виктор Бабарико рассказал, какие, по его мнению, драники самые вкусные и правильные — только картошка и соль. Кто-то из белорусов удивится такому рецепту: в некоторых семьях в тесто принято добавлять яйца, муку или крахмал. Самое время проверить свою кулинарную интуицию: разбираетесь ли в нюансах приготовления драников и что будете делать, когда на кухне что-то пойдет не по плану? Готовить тест о драниках нам помог шеф-повар Артем Ракецкий.
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Претендент на пост президента Виктор Бабарико рассказал, какие, по его мнению, драники самые вкусные и правильные - только картошка и соль. Кто-то из белорусов...
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