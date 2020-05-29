﻿ Что может с драниками пойти не так? Проверьте свою кулинарную интуицию в простом тесте. 21.by
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Что может с драниками пойти не так? Проверьте свою кулинарную интуицию в простом тесте

29.05.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Претендент на пост президента Виктор Бабарико рассказал, какие, по его мнению, драники самые вкусные и правильные — только картошка и соль. Кто-то из белорусов удивится такому рецепту: в некоторых семьях в тесто принято добавлять яйца, муку или крахмал. Самое время проверить свою кулинарную интуицию: разбираетесь ли в нюансах приготовления драников и что будете делать, когда на кухне что-то пойдет не по плану? Готовить тест о драниках нам помог шеф-повар Артем Ракецкий.

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Претендент на пост президента Виктор Бабарико рассказал, какие, по его мнению, драники самые вкусные и правильные - только картошка и соль. Кто-то из белорусов...
 
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