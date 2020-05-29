Украина не станет модернизировать свои самолеты-разведчики Су-24МР

Источник материала: Tut.by

Министерство обороны Украины остановило финансирование модернизации фронтового самолета-разведчика Су-24МР, работы над которым велись на государственном предприятии «Одесский авиационный завод». Об этом пишет ukrmilitary.com.



Фото: wikipedia.org

Сообщается, что в этом году на работы над усовершенствованием самолета из госбюджета планировалось выделить порядка 30 миллионов гривен (больше миллиона долларов), однако денег завод так и не дождался.

Перспективный проект по развитию самолетов-разведчиков Су-24МР одесское предприятие презентовало во время международной конференции в 2018 году. В Одессе разработали несколько вариантов модернизации машины, которые предусматривали установку новой радиоэлектроники. Улучшения должны были коснутся следующих моментов:

увеличение дальности обнаружения наземных целей;

приведение средств навигации, связи и посадки в соответствие с требованиями ИКАО и НАТО,

увеличение качестве контроля бортовых систем;

оперативное получение разведывательной информации.

Напомним, что в недалеком будущем Украина планирует вообще отказаться от самолетов «советской» школы — бомбардировщиков и разведчиков Су-24М и Су-24МР, штурмовиков Су-25, истребителей Су-27 и МиГ-29. Все это предлагается заменить многоцелевыми самолетами производства одной из стран НАТО.