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Украина не станет модернизировать свои самолеты-разведчики Су-24МР
Источник материала: Tut.by
Министерство обороны Украины остановило финансирование модернизации фронтового самолета-разведчика Су-24МР, работы над которым велись на государственном предприятии «Одесский авиационный завод». Об этом
Сообщается, что в этом году на работы над усовершенствованием самолета из госбюджета планировалось выделить порядка 30 миллионов гривен (больше миллиона долларов), однако денег завод так и не дождался.
Перспективный проект по развитию самолетов-разведчиков Су-24МР одесское предприятие презентовало во время международной конференции в 2018 году. В Одессе разработали несколько вариантов модернизации машины, которые предусматривали установку новой радиоэлектроники. Улучшения должны были коснутся следующих моментов:
Напомним, что в недалеком будущем Украина планирует вообще отказаться от самолетов «советской» школы — бомбардировщиков и разведчиков Су-24М и Су-24МР, штурмовиков Су-25, истребителей Су-27 и МиГ-29. Все это предлагается заменить многоцелевыми самолетами производства одной из стран НАТО.
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Ранее в стране выразили желание заменить вообще всю авиацию на западные самолеты.
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