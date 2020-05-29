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Украина не станет модернизировать свои самолеты-разведчики Су-24МР

29.05.2020 11:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство обороны Украины остановило финансирование модернизации фронтового самолета-разведчика Су-24МР, работы над которым велись на государственном предприятии «Одесский авиационный завод». Об этом пишет ukrmilitary.com.


Фото: wikipedia.org

Сообщается, что в этом году на работы над усовершенствованием самолета из госбюджета планировалось выделить порядка 30 миллионов гривен (больше миллиона долларов), однако денег завод так и не дождался.

Перспективный проект по развитию самолетов-разведчиков Су-24МР одесское предприятие презентовало во время международной конференции в 2018 году. В Одессе разработали несколько вариантов модернизации машины, которые предусматривали установку новой радиоэлектроники. Улучшения должны были коснутся следующих моментов:

  • увеличение дальности обнаружения наземных целей;
  • приведение средств навигации, связи и посадки в соответствие с требованиями ИКАО и НАТО,
  • увеличение качестве контроля бортовых систем;
  • оперативное получение разведывательной информации.

Напомним, что в недалеком будущем Украина планирует вообще отказаться от самолетов «советской» школы — бомбардировщиков и разведчиков Су-24М и Су-24МР, штурмовиков Су-25, истребителей Су-27 и МиГ-29. Все это предлагается заменить многоцелевыми самолетами производства одной из стран НАТО.

 
 
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Ранее в стране выразили желание заменить вообще всю авиацию на западные самолеты.
 
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