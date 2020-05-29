Банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер ставок по вновь принимаемым вкладам в белорусских рублях

Источник материала: Myfin

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Клиенты банка ВТБ (Беларусь), являющиеся держателями платежных карточек в белорусских рублях, могут открыть срочный безотзывный банковский онлайн-вклад «ВТБ-Enter» в белорусских рублях без посещения офиса банка. На срок 35 дней ставка составит 8,6% годовых, на 65 дней – 8,8% годовых, на 95 дней – 9,1% годовых, на 190 дней – 10,9% годовых, на 395 дней – 13,2% годовых, на 732 дня – 13,4% годовых, на 3 года – 13,1% годовых. Условиями вклада предусмотрена ежемесячная выплата процентного дохода, а также перечисление суммы вклада по окончании срока размещения на текущий счет, к которому привязана платежная карточка, которой совершался первоначальный взнос.



Ставка по срочному безотзывному вкладу «Окно возможностей» на срок 35 дней составит 8,6% годовых, на 65 дней – 8,8% годовых, на 95 дней – 9,1% годовых, на 190 дней – 10,9% годовых, на 395 дней – 13,1% годовых, на 732 дня – 13,4% годовых, 3 года – 13% годовых. Аналогичные условия будут действовать по вкладу «Гостеприимный» .

По договорам срочного безотзывного вклада «СуперСемь» на срок 210 дней ставка составит 10,9% годовых, на срок 399 дней – 13,1% годовых, на срок 735 дней – 13,4% годовых, на 3 года – 13% годовых. По договорам срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях «Доходный» и «Дуэт в BYN» на срок 395 дней ставка составит 13,1% годовых, на 732 дня – 13,4%, на 3 года – 13%.

«Помимо увеличения ставок по депозитам физических лиц в белорусских рублях, для сохранения привлекательности сбережений в национальной валюте банк c апреля текущего года предлагает вкладчикам новый продукт «СуперСемь», который позволяет получать доход по вкладу еженедельно. Также мы продолжаем развивать и популяризировать онлайн-вклады в качестве приоритетного инструмента сбережений. За четыре месяца текущего года портфель онлайн-депозитов в белорусских рублях увеличился практически в 3 раза», – отметила Елена Шек, начальник отдела разработки и поддержки пассивных и комиссионных продуктов банка ВТБ (Беларусь) .

Депозитный портфель физических лиц ВТБ (Беларусь) с начала года увеличился на 6,4% и на конец мая составляет 437,4 млн белорусских рублей (в эквиваленте).