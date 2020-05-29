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Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Воспитанники «Детского городка» в столице получили подарки от депутатов Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специально ко Дню защиты детей, который отмечается во всем мире в первый день лета – 1 июня, передали новый спортинвентарь. Также парламентарии оставили свои пожелания на специальном сувенире. В свою очередь, ребята подарили гостям рисунки, а затем состоялся маленький спортивный праздник.
Оксана Орлова, директор «Детского городка Ленинского района г. Минска»:
Александр Сонгин, член постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На другім этапе мы вырашылі наведаць адну з выхаваўчых устаноў горада Мінска і прыняць нейкі удзел, нешта слушнае, важнае.
Трэцім этапам, калі так можна сказаць, мы усе будзем віншаваць нашых дзетак у сваіх рэгіёнах, кожны ў сваёй акрузе.
Также свою акцию ко Дню защиты детей запускает и Министерство иностранных дел. Белорусские дипломаты предлагают разместить в социальных сетях свою детскую фотографию с маленьким рассказом о детской мечте. Кроме того, МИД призывает всех желающих сделать благотворительные пожертвования через программу UNICEF «Семья каждому ребенку» в Белорусский детский хоспис или в организацию UNIHELP.
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Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев
Новости Беларуси. Воспитанники «Детского городка» в столице получили подарки от депутатов Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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