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Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев

29.05.2020 11:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Воспитанники «Детского городка» в столице получили подарки от депутатов Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев

Специально ко Дню защиты детей, который отмечается во всем мире в первый день лета – 1 июня, передали новый спортинвентарь. Также парламентарии оставили свои пожелания на специальном сувенире. В свою очередь, ребята подарили гостям рисунки, а затем состоялся маленький спортивный праздник.

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев

Оксана Орлова, директор «Детского городка Ленинского района г. Минска»:
У нас, может быть, не получился такой большой, масштабный праздник, хотелось бы, чтобы у нас было больше гостей. Но мы сегодня безумно рады, что депутаты Национального собрания Республики Беларусь, комиссии по законодательству сегодня нашли время, возможность, чтобы приехать и поздравить наших детей и, конечно же, подарить в подарок самые нужные для нас на сегодняшний день вещи. Это спортивный инвентарь, это игрушки, с которыми можно играть на улице.

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев

Александр Сонгин, член постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мерапрыемства ў нас праходзіць у некалькі этапаў. На сваім першым этапе мы некалькі шчырых слоў ад душы гаварылі нашым дзеткам, чыталі вершы, успаміналі сваё дзяцінства.

На другім этапе мы вырашылі наведаць адну з выхаваўчых устаноў горада Мінска і прыняць нейкі удзел, нешта слушнае, важнае.

Трэцім этапам, калі так можна сказаць, мы усе будзем віншаваць нашых дзетак у сваіх рэгіёнах, кожны ў сваёй акрузе.

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев

Игрушки и спортинвентарь. Воспитанники «Детского городка» в Минске получили подарки от парламентариев

Также свою акцию ко Дню защиты детей запускает и Министерство иностранных дел. Белорусские дипломаты предлагают разместить в социальных сетях свою детскую фотографию с маленьким рассказом о детской мечте. Кроме того, МИД призывает всех желающих сделать благотворительные пожертвования через программу UNICEF «Семья каждому ребенку» в Белорусский детский хоспис или в организацию UNIHELP.

Люди в материале: Оксана Орлова, Александр Сонгин

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Воспитанники «Детского городка» в столице получили подарки от депутатов Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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