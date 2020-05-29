Если разрешит регулятор, развернем за пару месяцев : когда белорусы попробуют сверхскорости 5G

Источник материала: Myfin

Фото: МТС

Геймерам на радость

Сегодня от операторов связи требуются минимальные задержки, сверхвысокие скорости и одновременная качественная работа тысяч устройств на ограниченной площади. Все это, по словам руководителя технического департамента компании МТС Алексей Тяжких, дает сеть нового поколения:

«В перспективе сеть 5G может быть широко использована для прорыва в разных областях промышленности (управление и автоматизация производств), телемедицине, транспорте (удаленное управление), энергетике, ЖКХ («умный город»). Но сегодня самым востребованным является пользовательский сегмент»



Возможности сети нового поколения именно в этом плане телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг продемонстрировал в «Минск-арене», где была развернута демонстрационная зона. Во время презентации специалисты МТС не только запустили трансляцию 4K-видео в YouTube и «отправили» с помощью VR-очков одного из членов команды на орбитальную космическую станцию, но и показали возможности модема 5G, который позволяет достичь гигабитных скоростей без оптоволоконных сетей.

Средняя скорость передачи данных при этом составила 1,5 Гбит в секунду







Даже на даче можно вставить в такой модем сим-карту и создать уверенную зону приема: мечта геймера — как заявили представители МТС, бесперебойное интернет-соединение в сети 5G сделает значимый толчок в развитии облачного гейминга: скорости нового поколения сокращают время задержки и помогают получить потоковое видео в четком разрешении где угодно.



Перемотка без «подвисаний»

Сеть 5G также дарит новые впечатления во время онлайн-просмотра 4K, а в будущем и 8К видео. Благодаря высоким скоростям и низким задержкам можно просматривать и перематывать видеоконтент без раздражающей необходимости ожидания буферизации. Также 5G позволяет комфортно принимать тяжелые данные и мгновенно загружать большие объемы информации на удаленные серверы — облачные хранилища, YouTube, другие сервисы. При просмотре видео можно перемотать его в любую сторону и воспроизведение начнется сразу же — с высочайшим качеством и без «подвисаний».





Сверхвысокие скорости и уверенный прием картинки без срывов, которые дает сеть 5G, — это не только дополненная и виртуальна реальности, но именно на них, а также на использование возможностей новой технологии для создания более качественного «мира» для геймеров, делается ставка телекоммуникационными компаниями по всему миру. Потому что новая технология позволяет игрокам не ходить в парки развлечений за VR-шлемами, а входить в игру в любой точке мира.

«Хотя технология стартовала в прошлом году, когда появились первые коммерческие сети нового поколения, она стремительно набирает обороты. Сегодня в мире 77 действующих коммерческих5G-сетей в 42 странах. Десятки операторов на всех континентах готовятся к введению новых форматов связи. Лидером является Китай — более 65 млн абонентов пользуются сетью 5G в этой стране», — заявил руководитель департамента маркетинга компании МТС Виталий Одорский.

Смартфон с 5G за 300 долларов

Для того, чтобы росло проникновение, необходимы устройства, позволяющие пользоваться новыми технологиями. Пока их мало и они довольно дороги. Тем не менее, более 80 производителей либо представили новые гаджеты, либо заявили об их скором выходе на рынок. Сегодня на нем представлено более 60 смартфонов, которые позволяют работать в сети 5G.

Сколько же сегодня абонентов в Беларуси сегодня могли бы перейти в 5G? По словам Одорского, в сети МТС зарегистрировано более 25 типов устройств, могущих работать в 5G. Их немного — несколько тысяч, но в ближайшее время все изменится:





«Сейчас только топовые и дорогостоящие смартфоны позволяют работать в сети нового поколения. Но в четвертом квартале этого года несколько производителей выпустят более дешевые телефоны, стоимостью 300-500 долларов, которые будут работать в 5G», — рассказал корреспонденту Myfin.by руководитель департамента маркетинга компании МТС.

По мнению аналитиков, в следующем году в новой сети будут работать несколько сотен миллионов телефонов. Их обладатели получат массу дополнительных возможностей, а пользователи, у которых будут VR-устройства, смогут смотреть онлайн-трансляции спортивных мероприятий и концертов в высочайшем качестве с эффектом присутствия на трибунах.

«С технической точки зрения, это уже возможно. Дело за организаторами. В Японии активное развертывание сетей 5G было связано как раз с Олимпиадой, перенесенной на 2021 год»

Высокие скорости 5G также будут незаменимы для голографических вызовов и конференций, и что важно для рядового пользователя — для виртуальных путешествий, когда с помощью VR-очков можно побывать на краю Земли и посетить все музеи мира. Так что в будущем внедрение новой технологии сулит дополнительные прибыли деятелям шоу-бизнеса и спортивной отрасли, и убытки туристическим компаниям.



Сеть развернут за несколько месяцев

Автономная 5G-сеть не зависит от других технологий — 3G/4G. Это в корне отличает ее от предыдущих тестовых запусков в режиме 5G NSA (Non-standalone), привязанном к LTE-сети. Сеть 5G SA МТС работает в двух диапазонах — 1800 МГц и 3500 МГц. Это означает, что в случае коммерческого запуска связи пятого поколения можно будет задействовать существующие радиочастоты и инфраструктуру.

«Это существенно снижает инвестиции в развитие новой сети и ускоряет ее развертывание», — подчеркнул Алексей Тяжких.

Прекрасно понимая, сколько возможностей для широкого спектра использования дает технология 5G, в Беларуси в этом году было принято решение о проведении тестовых зон новой сети.





«МТС сразу включился в эту работу. Особенностью этой сети является то, что базовые станции новой сети поддерживают все стандарты — 2G, 3G, 4G. Это позволяет очень плавно обеспечивать миграцию абонентов из старых стандартов в новые», — отметил руководитель технического департамента компании МТС.

Когда же белорусы смогут воспользоваться всеми преимуществами сети нового поколения?

«Вопрос очень сложный, стратегически важный для страны с точки зрения развития технологий и цифровизации всей экономики Беларуси. У МТС сегодня уже есть технологически готовность для строительства сетей 5G. Решение — за регулятором. Мы готовы в любой момент начать разворачивать новую сеть. Надеемся, что в этом году Минсвязи примет решение о старте 5G в Беларуси, — выделит частоты и определит другие условия. Для того, чтобы развернуть сеть в Минске и областных центрах, нам понадобится немного времени — несколько месяцев», — заявил корреспонденту Myfin.by Алексей Тяжких.