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Погиб на работе: 46-летний мужчина сорвался с высоты на стройке в Минске

29.05.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске смертельно травмирован работник строительной организации.



По предварительным данным, накнуне 46-летний начальник монтажного участка работал на территории строительной организации на ул.Пономаренко в Минске. 

В какой-то момент мужчина, находясь на строительных лесах, оступился и упал на землю с высоты около 8 метров. От полученных телесных повреждений он скончался на месте, сообщает СК. 
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске смертельно травмирован работник строительной организации.
 
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