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Погиб на работе: 46-летний мужчина сорвался с высоты на стройке в Минске
Источник материала: Партизан
В Минске смертельно травмирован работник строительной организации.
По предварительным данным, накнуне 46-летний начальник монтажного участка работал на территории строительной организации на ул.Пономаренко в Минске.
В какой-то момент мужчина, находясь на строительных лесах, оступился и упал на землю с высоты около 8 метров. От полученных телесных повреждений он скончался на месте, сообщает СК.
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В Минске смертельно травмирован работник строительной организации.
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