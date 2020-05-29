Погиб на работе: 46-летний мужчина сорвался с высоты на стройке в Минске









По предварительным данным, накнуне 46-летний начальник монтажного участка работал на территории строительной организации на ул.Пономаренко в Минске.





В какой-то момент мужчина, находясь на строительных лесах, оступился и упал на землю с высоты около 8 метров. От полученных телесных повреждений он скончался на месте, сообщает СК.