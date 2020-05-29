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Брестское «Динамо» рассталось сразу с двумя легионерами
Источник материала: Tut.by
Денис Дуарте и Йоргос Кацикас покидают «Динамо-Брест», сообщает сайт клуба.
Португальский защитник Денис Дуарте выступал за «Динамо-Брест» с июля 2018 года, за это время он провел 35 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевых передачи в футболке нашей команды. В составе «Динамо-Брест» Денис стал чемпионом страны (2019) и обладателем Суперкубка Беларуси (2020).
Грек Йоргос Кацикас пополнил ряды команды в начале 2019 года, и за прошедшее время сыграл за «Динамо-Брест» в 8 матчах, не отметившись результативными действиями. Защитник вместе с командой завоевал звание чемпиона Беларуси (2019), а также выиграл Суперкубок страны (2020).
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Денис Дуарте и Йоргос Кацикас покидают команду.
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