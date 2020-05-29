Лукашенко на МТЗ: На богатом Западе дикая безработица. Слава богу, что мы этого избежали

В частности, Лукашенко уже заявил на МТЗ, мол, "на богатом Западе дикая безработица. Люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись". ЕгоПул Первого.

Повод: день рождения предприятия - 29 мая исполняется 74 года с даты его основания. Дата не круглая, зато в очередной раз можно попиариться и покритиковать тот же Запад за "коронапсихоз"

При этом по его словам, в настоящее время МТЗ работает устойчиво, есть даже вакансии. "То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места", - сказал Лукашенко.



