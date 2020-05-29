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Лукашенко на МТЗ: На богатом Западе дикая безработица. Слава богу, что мы этого избежали

29.05.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко сегодня посещает Минский тракторный завод



Повод: день рождения предприятия - 29 мая исполняется 74 года с даты его основания. Дата не круглая, зато в очередной раз можно попиариться и покритиковать тот же Запад за "коронапсихоз"

В частности, Лукашенко уже заявил на МТЗ, мол, "на богатом Западе дикая безработица. Люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись". Его цитирует Пул Первого.

При этом по его словам, в настоящее время МТЗ работает устойчиво, есть даже вакансии. "То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места", - сказал Лукашенко.

Он также обратил внимание, что важно не только производить продукцию, но и делать это качественно, тогда не возникнет проблем и со сбытом. Речь шла и о развитии производств за рубежом, добавляет БелТА
 
 
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