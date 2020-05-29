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Лукашенко на МТЗ: На богатом Западе дикая безработица. Слава богу, что мы этого избежали
Источник материала: Партизан
Лукашенко сегодня посещает Минский тракторный завод
Повод: день рождения предприятия - 29 мая исполняется 74 года с даты его основания. Дата не круглая, зато в очередной раз можно попиариться и покритиковать тот же Запад за "коронапсихоз"
В частности, Лукашенко уже заявил на МТЗ, мол, "на богатом Западе дикая безработица. Люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись". Его
При этом по его словам, в настоящее время МТЗ работает устойчиво, есть даже вакансии. "То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места", - сказал Лукашенко.
Он также обратил внимание, что важно не только производить продукцию, но и делать это качественно, тогда не возникнет проблем и со сбытом. Речь шла и о развитии производств за рубежом, добавляет
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Лукашенко сегодня посещает Минский тракторный завод
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