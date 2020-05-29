ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Британии в возрасте 112 лет умер самый старый мужчина в мире

29.05.2020 11:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Британии в возрасте 112 лет умер самый старый мужчина в мире

Утром 28 мая скончался 112-летний британец Роберт Уэйтон, считавшийся самым старым мужчиной в мире. Об этом информирует BBC.

Роберт Уэйтон стал самым долгоживущим мужчиной на Земле в феврале, когда умер 112-летний японец Титэцу Ватанабе.

Британец родился 29 марта 1908 года в Халле (Восточный Йоркшир, Англия). Родственники Уэйтона рассказали, что он умер во сне. Роберт долгое время болел онкологией.

В течение жизни Роберт Уэйтон работал инженером и неоднократно бывал в длительных командировках в Японии, Китае, Канаде. У мужчины остались двое детей, 10 внуков и 25 правнуков.

Фото: BBC / PA

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 28 мая скончался 112-летний британец Роберт Уэйтон, считавшийся самым старым мужчиной в мире. Об этом информирует BBC. Роберт Уэйтон стал самым долгоживущим...
 
Новости дня
Новости разные
 
Украина открыла границу с ЕС и Молдовой. А с Беларусью нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
29.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика