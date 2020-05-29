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В Британии в возрасте 112 лет умер самый старый мужчина в мире
Источник материала: ОНТ
Утром 28 мая скончался 112-летний британец Роберт Уэйтон, считавшийся самым старым мужчиной в мире. Об этом
Роберт Уэйтон стал самым долгоживущим мужчиной на Земле в феврале, когда умер 112-летний японец Титэцу Ватанабе.
Британец родился 29 марта 1908 года в Халле (Восточный Йоркшир, Англия). Родственники Уэйтона рассказали, что он умер во сне. Роберт долгое время болел онкологией.
В течение жизни Роберт Уэйтон работал инженером и неоднократно бывал в длительных командировках в Японии, Китае, Канаде. У мужчины остались двое детей, 10 внуков и 25 правнуков.
Фото: BBC / PA
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Утром 28 мая скончался 112-летний британец Роберт Уэйтон, считавшийся самым старым мужчиной в мире. Об этом информирует BBC. Роберт Уэйтон стал самым долгоживущим...
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