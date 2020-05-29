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Украина открыла границу с ЕС и Молдовой. А с Беларусью нет
29.05.2020 11:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В полночь 29 мая Украина возобновила работу 66 пунктов пропуска на своей границе, которые были закрыты из-за карантина.
Как сообщает Госпогранслужба Незалежной в своем Facebook, речь идет об открытии границы с Евросоюзом и Молдовой.
«С 0:00 29 мая 2020 года возобновят свою работу 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны. Соответствующие изменения относительно работы пунктов пропуска внесены Кабинетом Министров Украины в Распоряжение № 288 от 13 марта 2020 года», — сообщили в пограничном ведомстве.
Оставшиеся 56, включая пункты на границе с Беларусью, продолжают быть временно закрытыми.
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В полночь 29 мая Украина возобновила работу 66 пунктов пропуска на своей границе, которые были закрыты из-за карантина.
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