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Украина открыла границу с ЕС и Молдовой. А с Беларусью нет

29.05.2020 11:28 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В полночь 29 мая Украина возобновила работу 66 пунктов пропуска на своей границе, которые были закрыты из-за карантина.

Как сообщает Госпогранслужба Незалежной в своем Facebook, речь идет об открытии границы с Евросоюзом и Молдовой.

«С 0:00 29 мая 2020 года возобновят свою работу 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны. Соответствующие изменения относительно работы пунктов пропуска внесены Кабинетом Министров Украины в Распоряжение № 288 от 13 марта 2020 года», — сообщили в пограничном ведомстве.

Оставшиеся 56, включая пункты на границе с Беларусью, продолжают быть временно закрытыми.

 
 
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В полночь 29 мая Украина возобновила работу 66 пунктов пропуска на своей границе, которые были закрыты из-за карантина.
 
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