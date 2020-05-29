Авто притормозили перед «лежачим полицейским» - в этот момент рядом взорвалась газовая труба

Источник материала: Tut.by

В мексиканском муниципалитете Коакалько у проезжей части взорвалась газовая труба. Рядом на дороге был «лежачий полицейский», поэтому автомобилям приходилось снижать скорость рядом с местом взрыва. Момент сняла камера наблюдения, расположенная на здании.