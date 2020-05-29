В Беларуси новый глава Совета по развитию предпринимательства

Источник материала: Ежедневник

Александра Лукашенко назначил нового главу Совета по развитию предпринимательства. Им стал первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

Ранее Совет по развитию предпринимательства возглавлял Александр Турчин – бывший первый вице-премьер. В ноябре 2019 года Александр Лукашенко принял решение о назначении министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого заместителя премьер-министра.

Занимавшего этот пост Александра Турчина назначили председателем Минского облисполкома.

Напомним, Совет по развитию предпринимательства является консультативным органом. У него есть полномочия направлять органам госуправления рекомендации на предмет того, как улучшать деловой климат в стране.