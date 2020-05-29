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В Беларуси новый глава Совета по развитию предпринимательства
29.05.2020 12:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Александра Лукашенко назначил нового главу Совета по развитию предпринимательства. Им стал первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.
Ранее Совет по развитию предпринимательства возглавлял Александр Турчин – бывший первый вице-премьер. В ноябре 2019 года Александр Лукашенко принял решение о назначении министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого на должность первого заместителя премьер-министра.
Занимавшего этот пост Александра Турчина назначили председателем Минского облисполкома.
Напомним, Совет по развитию предпринимательства является консультативным органом. У него есть полномочия направлять органам госуправления рекомендации на предмет того, как улучшать деловой климат в стране.
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Александра Лукашенко назначил нового главу Совета по развитию предпринимательства. Им стал первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.
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