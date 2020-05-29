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Максим Галкин спародировал совещание Путина и Собянина

29.05.2020 12:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Максим Галкин поделился в своем инстаграме пародией на беседу президента и мэра о карантине в Москве. Результатом этого совещания в реальной жизни стало смягчение карантинных мер в столице России: с 1 июня в городе откроются непродовольственные магазины и будут разрешены прогулки по расписанию (вот как).

Регламент прогулок и стал основным объектом шуток Галкина, пишет medialeaks:

— Гражданам разрешается смотреть на насаждения, а также допускается круговое движение друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 28 Май 2020 в 12:17 PDT

В комментариях к посту заметили, что галкинский Собянин давал куда более понятные инструкции, чем настоящий мэр, которого никто с первого раза не понял.

Пародийному образу президента Галкин присвоил другой панч:

— Мы иногда перекрываем некоторым кислород, но не массам же. Еще. Пока. Поэтому предлагаю назвать это так: «График, чтобы подышать свободно через день».

 
 
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с 1 июня в городе откроются непродовольственные магазины и будут разрешены прогулки по расписанию.
 
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