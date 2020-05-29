Максим Галкин спародировал совещание Путина и Собянина

Источник материала: Tut.by

Максим Галкин поделился в своем инстаграме пародией на беседу президента и мэра о карантине в Москве. Результатом этого совещания в реальной жизни стало смягчение карантинных мер в столице России: с 1 июня в городе откроются непродовольственные магазины и будут разрешены прогулки по расписанию ( вот как ).

Регламент прогулок и стал основным объектом шуток Галкина, пишет medialeaks:

— Гражданам разрешается смотреть на насаждения, а также допускается круговое движение друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки.

В комментариях к посту заметили, что галкинский Собянин давал куда более понятные инструкции, чем настоящий мэр, которого никто с первого раза не понял.

Пародийному образу президента Галкин присвоил другой панч:

— Мы иногда перекрываем некоторым кислород, но не массам же. Еще. Пока. Поэтому предлагаю назвать это так: «График, чтобы подышать свободно через день».