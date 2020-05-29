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Максим Галкин спародировал совещание Путина и Собянина
Источник материала: Tut.by
Максим Галкин
Регламент прогулок и стал основным объектом шуток Галкина,
— Гражданам разрешается смотреть на насаждения, а также допускается круговое движение друг за другом на расстоянии полутора метров строго по уложенному орнаменту плитки.
В комментариях к посту заметили, что галкинский Собянин давал куда более понятные инструкции, чем настоящий мэр, которого никто с первого раза не понял.
Пародийному образу президента Галкин присвоил другой панч:
— Мы иногда перекрываем некоторым кислород, но не массам же. Еще. Пока. Поэтому предлагаю назвать это так: «График, чтобы подышать свободно через день».
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с 1 июня в городе откроются непродовольственные магазины и будут разрешены прогулки по расписанию.
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