Сенсация – это когда снимается второй или хотя бы третий по рейтинговости кандидат, имеющий откровенные шансы на победу. А у молодого лидера Либерально-демократической партии Беларуси, давайте прямо скажем, шансов не было. Отпала, видимо, и необходимость в его услугах в роли спарринг-партнера у того, кто в этом раньше очень нуждался.





А потому Олег Сергеевич собрал пресс-конференцию и демонстративно произнес: «Я снимаюсь с выборов». Честно признаться в собственной несостоятельности бороться за высший пост в стране, видимо, не хватило духу, но зато вовсю понесло на словесную эквилибристику. «Для меня президентские выборы – процесс, который должен объединить страну, а не разъединить».





И дальше: «Я считаю, что нельзя допустить слома страны. Я призываю всех пойти на выборы и проголосовать за действующего президента. Это не 2010 год, когда ЛДП снялась с выборов, назвав их цирком. Я не могу быть проституткой, я буду отстаивать свои убеждения. Я считаю, что мы должны отстоять свою страну и после выборов начать реформы. Все кандидаты, которые остались, кроме действующего президента, они все выступают за слом страны. Нам не нужен Порошенко, нам не нужен бывший чиновник, нам не нужны те, кто бегает по улицам и предлагает отнять и поделить. Мы не поддерживаем революцию, революция – всегда кровь. Действующий президент – единственный гарант единства страны».





То есть останься его имя в бюллетене для голосования – он был бы проституткой? Так понимать, что ли?





Но не будем мучиться в поисках ответов на эти вопросы. Понятно, что на сегодняшний день господин Гайдукевич проституткой себя не считает. Он руководствуется высшими целями. А потому всех своих сторонников призвал голосовать за кандидата Лукашенко.





При этом сказал, что собранные его инициативной группой 30 тысяч подписей он передаст Александру Григорьевичу. Но когда журналисты и эксперты заметили партайгеноссе, что такая процедура не предусмотрена законодательством, ему пришлось спустя пару дней давать задний ход, говорить, что его просто не так поняли.





Еще факт. Олег Сергеевич пообещал передать А.Лукашенко и свою программу. Заявил, что он пришел в политику «всерьез и надолго». При этом подчеркнул, что не выходит совсем из избирательного процесса, остается в нем, но «будет играть другую роль».





Вот и все, собственно говоря. Ничего сенсационного. Но несколько моментов все-таки требуют пояснения или хотя бы комментариев.





По утверждению О.Гайдукевича, все альтернативные соискатели президентского мандата выступают за… слом страны. Ну, честно скажу, не понятно, откуда он это взял. Программы кандидатов пока не опубликованы, а значит, найти подобную формулировку невозможно. Это во-первых.





Во-вторых, тут бы как раз не пугать электорат, а действовать наоборот: вышел бы вперед молодой энергичный депутат парламента и заявил во всеуслышание, ЧТО нужно сделать, чтобы сохранить страну, сплотить нацию. Ведь программа такого сохранения и сплочения, судя по всему, у него должна быть – он же ее, а не только чемодан резаной бумаги с подписями, собирается передать кандидату Лукашенко в качестве наказа.





Выступил бы с телеэкрана после регистрации, заявил бы о своей программе – и передал ее. А так это из серии «бла-бла-бла».









Вот сел я после самострела Олега Гайдукевича изучать многочисленные интервью тех же Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Нет в них ничего о сломе страны. И Светлана Тихановская ни словом на эту тему не обмолвилась, как и все остальные претенденты на самый высокий пост в стране. Тогда кто и что ломать собирается?





А о Порошенко молодой партийный лидер вспомнил вовсе некстати. Накануне последних президентских выборов в Украине Александр Григорьевич Лукашенко возлагал на него большие надежды, прогнозировал победу именно ему.





Но не сошлись звезды. Фортуна неожиданно улыбнулась другому претенденту на главный государственный пост. И ничего драматического из-за этого у соседей не произошло. Зачем пугать нас, белорусов, какой-то революцией? Власть может и должна переходить из рук в руки без революций, по волеизъявлению народа.





Пойдем дальше. О том, что О.Гайдукевич представляет крупнейшую партию страны, мы слышали от него не раз. Но поди проверь действительную численность ЛДПБ, это, думается, не под силу даже Министерству юстиции.





Ну да ладно, когда-нибудь все прояснится, а сегодня, будем объективны, выдвигала господина Гайдукевича не группа его дружков, а все же партия. На съезде. А снимался он уже без съезда. Как быть с внутрипартийной демократией? До момента появления соответствующей резолюции высшего органа партийного самоуправления подобные заявления об отставке можно и нужно рассматривать как дезертирство с боевого поста.





Олег Сергеевич, нужно ли говорить Вам о том, чем это чревато в минуту, опасную для государства? Собрали бы – срочно! – съезд, приняли бы резолюцию – вопросов не было бы. А так, простите, милостивый государь, кого Вы представляете? Ни в одном из опубликованных Ваших интервью по теме даже намека нет на то, что Вы, снимаясь, исполняете волю пославшей Вас партии.





Или есть, но я – на момент написания этого текста – обнаружить его не смог. А может, Вы сделали громкое заявление вообще под диктовку «Красного дома»?





Наконец доходим до главного. О нежелании записывать в послужной политический список проигрыш и какой-то мизерный один процент голосов. Чтобы такая версия была более убедительной, осмелимся напомнить кое-какие цифры, сохранившиеся в интернете.





На президентских выборах 2001 года кандидатом выдвигался также председатель Либерально-демократической партии Беларуси, получивший всего-навсего 2,48 процента голосов избирателей, участвовавших в выборах.





На президентских выборах 2006 года опять же в кандидатах числился председатель этой партии, удостоившийся доверия 3,5 процента лиц, пришедших на участки для голосования.





В президентских выборах 2010 года председатель ЛДПБ не участвовал, ибо снялся, не дожидаясь голосования. Мало того, он мне сказал об этом намерении сам, когда мы встретились накануне на заправке, подозрительно окруженной видеокамерами наружного наблюдения и автомобилями, в которых меланхолично сидели люди, вооруженные таковым же оборудованием.





Но вот в 2015 году то же лицо от той же партии вновь участвовало, получив уже 3,32 процента голосов воздержавшихся от бойкота белорусов.





Поскольку все это время Либерально-демократическая партия даже не пикнула о возможных фальсификациях, следует предположить, что с этими официальными данными была согласна и ее верхушка.





Для тех, кто не знает, скажу: кандидат, который раз за разом получал свои печальные проценты, носил (и носит) ту же фамилию, что и Олег Сергеевич Гайдукевич. Вероятно, именно этого кандидата – Сергея Васильевича Гайдукевича – и имел в виду господин Гайдукевич О.С., говоря о заведомо проигрывающих кандидатах, которым он не хочет уподобляться.





Проблема в том, что Сергей Васильевич Гайдукевич – отец Олега Сергеевича Гайдукевича. Именно на папу с его позорными процентами Олег Сергеевич, как я понимаю, не хочет быть похожим. Выбирая между папой и «батькой», Гайдукевич-младший выбирает «батьку», заодно высказывая – в косвенной форме, – что именно он думает о родном отце. Так сказать, Павлик Морозов нашего времени.





При этом, скажу честно, папа – то бишь, Сергей Васильевич – мне в какой-то мере даже импонировал своей артистичностью и авантюризмом, которые так и перли из каждого его выступления, из каждого поступка. Потомок-политик, к сожалению, не слишком удался.





Но есть и еще одно различие. Гайдукевич-старший вел свою партию (я не про партийные структуры, а про политическое соло) весело и цинично, не скрывая, что политика является для него бизнесом (вспомните скандал из-за получения партией квот на нефть от Саддама Хусейна и непоступления должных налогов в казну. – Ред.).





Он не произносил высоких слов о нежелании проигрывать и т.п., хотя ничего другого ему не светило. Свое место Сергей Васильевич знал очень хорошо – и это было его место. Именно его. В нужный момент он становился сторонником интеграции, в нужный – защитником суверенитета.





Хотелось и выгодно было – он требовал предоставить ЛДПБ «законное» место среди оппозиционных партий и движений, а не хотелось и не нужно было – посылал их всех на фиг и клялся в приверженности правительственному курсу (только подрихтовать чуть-чуть, по его, Гайдукевича-папы, пониманию, – и шик-блеск будет!).





На сыне же веселого политического клоуна природа, на мой взгляд, сильно отдохнула. Почти надорвалась. Уныло вступил он в свою первую избирательную кампанию, столь же уныло из нее и выходит. Фактически публично признавшись: шансов нет.









Была в академических кругах такая терминология: те, кто имел шанс пройти в академики на выборах, именовались в кулуарах «проходимцами»; кто же шансов не имел – оставался в числе «шансонеток». Простите, господин Гайдукевич, Вы торжественно расписались в том, что являетесь шансонеткой. Никто Вас за язык не тянул.