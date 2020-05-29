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Александр Лукашенко посещает Минский тракторный завод

29.05.2020 11:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко посещает Минский тракторный завод

Александр Лукашенко сегодня посещает Минский тракторный завод. Президента интересует развитие как самого предприятия, так и холдинга в целом.

Глава государства ознакомится с модельным рядом выпускаемой современной техники, технологическим процессом сборки тракторов, пообщается с трудовым коллективом. Кстати, именно сегодня, 29 мая, исполняется 74 года с даты основания МТЗ. Минский тракторный входит в десятку мировых производителей сельхозтехники. Около 90% тракторов идут на экспорт. Сегодня на заводе 15 тысяч сотрудников, еще семь с половиной тысяч человек трудятся на предприятиях холдинга.

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Александр Лукашенко сегодня посещает Минский тракторный завод. Президента интересует развитие как самого предприятия, так и холдинга в целом. Глава государства...
 
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