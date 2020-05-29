Победителей 11 международных олимпиад примут в вузы без вступительных испытаний

Источник материала: Вороновская газета





Составлен перечень международных олимпиад , победители которых могут поступить в вузы и ссузы, не проходя вступительные испытания. Соответствующее решение закреплено постановлением Министерства образования от 21 мая 2020 г. № 98, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Право на поступление без вступительных испытаний получили учащиеся, удостоившиеся дипломов I, II, III степени 61-й Международной математической олимпиады (2020 г., Российская Федерация), 54-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии (2020 г., Венгрия), 51-й Международной химической олимпиады (2020 г., Турция), 51-й Международной физической олимпиады (2020 г., Литва), 32-й Международной олимпиады по информатике (2020 г., Сингапур), 31-й Международной биологической олимпиады (2020 г., Япония), 17-й Международной географической олимпиады (2020 г., Турция), 9-й Европейской математической олимпиады для девушек (2020 г., Нидерланды), 16-й Международной Жаутыковской олимпиады по физике, математике и информатике (2020 г., Казахстан), 14-й Международной олимпиады по астрономии и астрофизике (2020 г., Колумбия), а также олимпиады школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» (2019 г., Россия).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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