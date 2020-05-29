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Уже завтра в городах Беларуси запретят продавать алкоголь: где именно

29.05.2020 13:14 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси по традиции во время мероприятий, приуроченных к окончанию учебного года, ограничивают продажу алкоголя. Несмотря на то, что в этом году в нашу жизнь вторгся ковид и последние звонки отменили, ограничения на продажу спиртного никто не отменил, пишет TUT.by.

В течение суток, с восьми утра 30 мая до восьми утра 31 мая, алкоголь не получится купить во многих областных и районных центрах страны. Официальная причина – «проведение мероприятий, направленных на популяризацию ЗОЖа, профилактику пьянства и алкоголизма».

Так, продажу спиртного ограничат в Бресте, Могилеве, Гомеле. А вот в Гродно, Витебске и Минске – нет. При этом во многих районах Минской, Витебской и Гродненской областей продажа алкоголя с восьми утра 30 мая до восьми утра 31 мая все же останется под запретом.

Следующий раз трудности с покупкой спиртного у беларусов возникнут в день проведения выпускных вечеров. В каких-то регионах это произойдет 9 июня, в каких-то регионах, в том числе и Минске, – 10 июня.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Беларуси по традиции во время мероприятий, приуроченных к окончанию учебного года, ограничивают продажу алкоголя. Несмотря на то, что в этом году в нашу жизнь...
 
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