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Стас Костюшкин рассказал, как пережил изнасилование в детстве

29.05.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин рассказал, как пережил сексуальное насилие. Это произошло в детстве, когда ему было восемь лет, пишет spletnik.

Откровенное признание он сделал в YouTube-шоу «Алена, блин». Историю он хоть и считает «постыдной», но не обнародовать ее он не смог, так как боится за троих своих детей.

Страшный инцидент произошел в Санкт-Петербурге, когда он вместе с друзьями приехал на заброшенный завод пластполимеров. Там можно было найти интересные для детей того времени стекляшки, шприцы, из которых можно стрелять водой, и другие вещи.

Однако в какой-то момент к ним подошел неизвестный мужчина. По словам Костюшкина, он смог убежать от подозрительного незнакомца, но тот крикнул ему вслед, что убьет и закопает сверстников, если Стас не вернется.

После этого мальчику пришлось послушаться преступника. С трясущимися ногами он подошел к педофилу.

В итоге он заставил детей лечь на землю и открыть рты. После этого насильник надругался над каждым из них. Только после этого компания мальчишек смогла уйти.

Сейчас, по словам Стаса, он до сих пор помнит все произошедшее, в том числе даже запахи. По его словам, ребята так и не поняли до конца, что это было. Но они договорились никому не рассказывать об этом. Извращенца никто не искал.

По словам Костюшкина, теперь он в свои 48 лет опасается за своих детей. По его словам, если бы один из его сыновей рассказал о чем-то подобном, то певец готов был бы убить того, кто это сделал.

 
 
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