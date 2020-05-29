Российским торпедам подправят точность и дальность

Источник материала: Tut.by

Российские торпеды будут обнаруживать морские цели на большей дальности и поражать их с большей вероятностью за счет новейшей аппаратуры самонаведения, разработанной в НИИ электронных приборов (НИИЭП, входит в Ростех). Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Ростеха.



Источник: topwar.ru

«Нашим специалистам удалось обеспечить для торпед увеличение дальности обнаружения цели и повысить вероятность ее поражения», — отметил заместитель генерального директора НИИЭП Валерий Эдвабник, слова которого приводят в пресс-службе госкорпорации.

Эдвабник добавил, что данная разработка превосходит по своим характеристикам существующие отечественные и зарубежные аналоги.

Как уточнили в Ростехе, новая аппаратура самонаведения может использоваться на торпедах различного калибра, предназначенных для стрельбы как по подводным, так и надводным целям. Также оборудование «отличается меньшими габаритами, более низким энергопотреблением и пониженной стоимостью», отметили в госкорпорации.

За данную разработку специалисты НИИЭП удостоены стипендии президента РФ.

На данный момент носителями торпедного вооружения в ВМФ России являются все подводные лодки, а также большинство крупных надводных кораблей: крейсеры, большие противолодочные корабли, фрегаты, корветы.