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Российским торпедам подправят точность и дальность

29.05.2020 12:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российские торпеды будут обнаруживать морские цели на большей дальности и поражать их с большей вероятностью за счет новейшей аппаратуры самонаведения, разработанной в НИИ электронных приборов (НИИЭП, входит в Ростех). Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Ростеха.


Источник: topwar.ru

«Нашим специалистам удалось обеспечить для торпед увеличение дальности обнаружения цели и повысить вероятность ее поражения», — отметил заместитель генерального директора НИИЭП Валерий Эдвабник, слова которого приводят в пресс-службе госкорпорации.

Эдвабник добавил, что данная разработка превосходит по своим характеристикам существующие отечественные и зарубежные аналоги.

Как уточнили в Ростехе, новая аппаратура самонаведения может использоваться на торпедах различного калибра, предназначенных для стрельбы как по подводным, так и надводным целям. Также оборудование «отличается меньшими габаритами, более низким энергопотреблением и пониженной стоимостью», отметили в госкорпорации.

За данную разработку специалисты НИИЭП удостоены стипендии президента РФ.

На данный момент носителями торпедного вооружения в ВМФ России являются все подводные лодки, а также большинство крупных надводных кораблей: крейсеры, большие противолодочные корабли, фрегаты, корветы.

 
 
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Утверждается, что российское оборудование для торпед превосходит зарубежные аналоги.
 
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