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"Коронавирусная" социология: белорусы боятся, что скоро начнутся протесты
Источник материала: Партизан
В Беларуси нарастает социальная напряжённость. 11,7% граждан страны опасаются, что скоро начнутся уличные протесты.
архивное фото
Об этом во время встречи "Социальные последствия пандемии и необходимые меры поддержки населения" рассказала журналистам академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.
Основная причина протестных настроений — падение доходов. По данным социологов, больше всего в мае теряют в зарплатах работники транспорта и связи, промышленности (в апреле — сферы услуг). 73% из тех, кто уже ощутил падение доходов, ожидают, что они снизятся ещё.
Если в апреле доходы быстрее всего падали в Минске, то в мае они стали снижаться и в малых городах — с населением до 5 тысяч человек. Респонденты констатируют заментое сокращение деловой активности. Также на уровень доходов повлияло изменение курса белорусского рубля к иностранным валютам.
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В Беларуси нарастает социальная напряжённость. 11,7% граждан страны опасаются, что скоро начнутся уличные протесты.
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