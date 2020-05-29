"Коронавирусная" социология: белорусы боятся, что скоро начнутся протесты





архивное фото





Об этом во время встречи "Социальные последствия пандемии и необходимые меры поддержки населения" рассказала журналистам академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.





Основная причина протестных настроений — падение доходов. По данным социологов, больше всего в мае теряют в зарплатах работники транспорта и связи, промышленности (в апреле — сферы услуг). 73% из тех, кто уже ощутил падение доходов, ожидают, что они снизятся ещё.



