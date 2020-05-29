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"Коронавирусная" социология: белорусы боятся, что скоро начнутся протесты

29.05.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси нарастает социальная напряжённость. 11,7% граждан страны опасаются, что скоро начнутся уличные протесты.


архивное фото

Об этом во время встречи "Социальные последствия пандемии и необходимые меры поддержки населения" рассказала журналистам академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова.

Основная причина протестных настроений — падение доходов. По данным социологов, больше всего в мае теряют в зарплатах работники транспорта и связи, промышленности (в апреле — сферы услуг). 73% из тех, кто уже ощутил падение доходов, ожидают, что они снизятся ещё.

Если в апреле доходы быстрее всего падали в Минске, то в мае они стали снижаться и в малых городах — с населением до 5 тысяч человек. Респонденты констатируют заментое сокращение деловой активности. Также на уровень доходов повлияло изменение курса белорусского рубля к иностранным валютам.
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси нарастает социальная напряжённость. 11,7% граждан страны опасаются, что скоро начнутся уличные протесты.
 
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