Twitter скрыл сообщение Трампа о беспорядках в Миннеаполисе из-за «героизации насилия»

Источник материала: Tut.by

Twitter спрятал сообщение в аккаунте президента США Дональда Трампа, предупреждая пользователей, что «этот твит нарушает правила твиттера в отношении героизации насилия».



Скришот из профиля @realDonaldTrump / Twitter

Трамп написал несколько твитов на тему беспорядков в Миннеаполисе — напомним, что столкновения между протестующими и полицией начались из-за гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Он умер в понедельник, после того как был задержан полицией; в интернет попало видео, на котором Флойд лежит на земле и кричит: «Я задыхаюсь», а полицейский держит колено у него на шее.

Протесты сопровождались вандализмом, грабежами и пожарами. Несколько магазинов были ограблены, а пожарные бригады за минувшую ночь ответили на около 30 вызовов. Несколько зданий неподалеку от места убийства Флойда сгорели. СМИ полагают, что их подожгли участники протеста.

Трамп возмутился тем, что сейчас происходит в Миннеаполисе, и добавил, что «эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда (афроамериканец, погибший 25 мая 2020 года из-за того, что белый полицейский из Миннеаполиса Дерек Шовин прижал ему коленом шею и продержал его так более 7 минут, пока Джордж лежал на дороге лицом вниз. — Прим. TUT.BY), и я этого не допущу. Только что поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные окажут полную поддержку. Любые сложности, и мы возьмем на себя управление, но, когда начинается мародерство, начинается стрельба. Спасибо!».

Twitter пометил это сообщение следующим образом: «Этот твит нарушает Правила твиттера в отношении героизации насилия. Однако сотрудники твиттера решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса».

Ранее, 26 мая Twitter снабдил два твита Трампа пометками «вводящие в заблуждение», после чего глава Белого дома заявил, что «Twitter полностью подавляет свободу слова», и пообещал как президент США «не допустить этого». А 28 мая Трамп подписал исполнительный указ, который, как считают в Белом доме, позволит регулировать деятельность соцсетей и будет направлен против «ограничения свободы слова в онлайне». Однако крупные технологические компании считают, что это лишь усилит цензуру, так как им придется нести ответственность за сообщения миллиардов своих пользователей.