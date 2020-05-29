«Это провал, брат!»: Оксана Самойлова усмехнулась, услышав признание в любви от Джигана

Источник материала: ОНТ

Судя по всему, известный 34-летний рэпер Джиган всё ещё надеется вернуть доверие своей жены, а также сохранить семью. Недавно рэпер опубликовал видео, в котором он признаётся в любви 32-летней Оксане Самойловой.

После громкого сообщения Оксаны о разводе, пара продолжает жить вместе. Рэпер регулярно публикует фото с детьми, показывая, какой он любящий и заботливый отец. Также известный музыкант выложил в Сеть видео, где он публично признался в своих чувствах Самойловой.

«Я люблю её», - напевал Джиган и и направил камеру на Оксану, которая сидела рядом. «Вот её!» - уточнил рэпер. Самойлова обернулась и усмехнулась. Но музыкант повторил, что любит свою жену и погладил её по спине.

Реакция Оксаны на признание мужа рассмешила подписчиков. «Оксана так фыркнула, похоже, Джигану не стоит надеяться», «Реакция Оксаны бесценна!», «Это провал, брат!», «Все заметили лицо Самойловой?» - написали фолловеры.

фото: balayazh.com