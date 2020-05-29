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В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС

29.05.2020 12:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В охваченном массовыми беспорядками американском Миннеаполисе на три дня ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь власти смогут использовать дополнительные инструменты для обеспечения безопасности граждан.

В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС

В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС

В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС

В результате протестов городу нанесен серьезный экономический ущерб. Улицы завалены сгоревшими автомобилями, а в магазинах выбиты окна и двери.

Напомним, массовые беспорядки начались после смерти афроамериканца, который скончался в результате жестокого обращения полиции. При задержании один из офицеров надавил коленом на шею подозреваемого, тот потерял сознание.

В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС

В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС

В Миннеаполисе из-за массовых погромов и беспорядков ввели режим ЧС

Произошедшее вызвало волну негодования граждан не только в Миннеаполисе, но и в крупных городах, таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Демонстранты требуют строгого наказания для причастных к инциденту.

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Новости США. В охваченном массовыми беспорядками американском Миннеаполисе на три дня ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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