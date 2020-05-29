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Вместо домов лежат могильные плиты. Побывали в деревне Любча, которой с 1943 года нет на карте Беларуси

29.05.2020 12:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Вся Беларусь – живой памятник Великой Отечественной войне, и на Вилейщине это особенно чувствуется. В сорока километрах от райцентра расположена деревня Любча. Вот только на карте её нет. Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили мемориал.

Вместо домов лежат могильные плиты. Побывали в деревне Любча, которой с 1943 года нет на карте Беларуси

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:
Деревня Любча исчезла с карты Вилейского района 5 мая 1943 года. Именно тогда здесь развернулись скорбные события, когда немецко-фашистские захватчики, придя сюда, жестоко убили мирных жителей – детей, женщин, мужчин. Расстреляли и сожгли в сарае. В 50-ых годах было принято решение мемориализировать данное место, был разработан план. Сегодня мы видим обычную сельскую улицу, где должны стоять дома.

Вместо домов лежат могильные плиты. Побывали в деревне Любча, которой с 1943 года нет на карте Беларуси

Надежда Авдей:
Где сегодня должны жить люди – мемориальные плиты, на которых написаны фамилии тех семей. Которые навсегда ушли, но остались навсегда в памяти каждого вилейчанина и белоруса, в целом. Сегодня деревня Любча – это сестра Хатыни. На большой стене мемориальном комплексе «Хатынь» указано большое количество деревень, которые исчезли с карты Беларуси и никогда не восстановятся сегодня. Среди них деревни Любча и Борки.

Вместо домов лежат могильные плиты. Побывали в деревне Любча, которой с 1943 года нет на карте Беларуси

Для всех, кто живёт в окрестных деревнях, Любча это своеобразный оберег, символ и особо почитаемое место.

Вместо домов лежат могильные плиты. Побывали в деревне Любча, которой с 1943 года нет на карте Беларуси

Диана Гребенёк, председатель Хотеничского сельисполкома:
Место очень значимое. Среди жителей наших населённых пунктов есть те, кто большое внимание уделяют этому месту. У нас проводятся и субботники. Есть люди, которые на протяжении многих лет ухаживают за этими местами добровольно. В последние годы стараемся все больше и больше приходить сюда. Почему-то это нужно людям.

Вместо домов лежат могильные плиты. Побывали в деревне Любча, которой с 1943 года нет на карте Беларуси

Вместо домов лежат могильные плиты. Побывали в деревне Любча, которой с 1943 года нет на карте Беларуси

Надежда Авдей:
Проводя работу по популяризации патриотического воспитания подрастающего поколения, очень важно, чтобы наши потомки понимали, что это не компьютерная игра, где «я нажал на кнопку – кого-то убили, а я остался жив». Война – это машина, которая не выбирает детей, родителей, взрослых, мужчин, женщин стариков. Она уничтожает всех. Сегодня мы не вернем сюда деревню. Даже если мы здесь построим новые дома, все равно земля и люди будут помнить о тех трагических событиях. Поэтому сегодня важно приходить, помнить и не повторять. Самое главное – не повторить того разрушения, которое было.

Люди в материале: Надежда Авдей, Диана Гребенёк, Григорий Азаренок

 
 
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Вся Беларусь – живой памятник Великой Отечественной войне, и на Вилейщине это особенно чувствуется. В сорока километрах от райцентра расположена деревня Любча....
 
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