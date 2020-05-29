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«Все эмоции зашкаливают». Как прошёл первый кибертурнир с участием белорусских баскетболистов

29.05.2020 12:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Большой спорт начинает осваивать новые горизонты с помощью компьютерных технологий. На этот раз в центре киберспорта оказался баскетбол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четверка храбрецов национальной сборной Беларуси в составе Максима Лютыча, Андрея Рогозенко, Александра Семенюка и Натальи Дашкевич виртуально боролись за Кубок чемпиона в игре NBA. Каждый выбирал себе команду и любимого игрока.

«Все эмоции зашкаливают». Как прошёл первый кибертурнир с участием белорусских баскетболистов

«Все эмоции зашкаливают». Как прошёл первый кибертурнир с участием белорусских баскетболистов

«Все эмоции зашкаливают». Как прошёл первый кибертурнир с участием белорусских баскетболистов

Прямая трансляция турнира велась на видеосервисе VOKA, где зрители в режиме онлайн смогли оценить все достоинства компьютерных технологий и умение реальных спортсменов виртуально бороться так же эмоционально и захватывающе, как и в жизни. Трансляцию на VOKA можно было смотреть с любого устройства, в любом месте и с любым интернетом, так что болельщиков турнира было предостаточно.

«Все эмоции зашкаливают». Как прошёл первый кибертурнир с участием белорусских баскетболистов

Победителем стал Максим Лютыч, который в полуфинале обыграл Александра Семенюка, а в финале не оставил шансов Андрею Рогозенко.

Матч завершился со счетом 58:51.

«Все эмоции зашкаливают». Как прошёл первый кибертурнир с участием белорусских баскетболистов

«Все эмоции зашкаливают». Как прошёл первый кибертурнир с участием белорусских баскетболистов

Максим Лютыч, победитель турнира:
Я вообще официально в кибертурнире играю первый раз, у меня первый опыт такой. По поводу страстей: я, наверное, этого не показываю, у меня просто все эмоции зашкаливают. Я даже не знаю, как сказать, как это выразить – весь адреналин, который я испытал во время всех соревнований. Играл за Los Angeles Lakers. Любимый игрок – Леброн.

В моем графике кибербаскетбол легко применить в свободное время. Его, конечно, не так много, но оно есть, и просто вечерком расслабиться, сыграть одну игру.

«Все эмоции зашкаливают». Как прошёл первый кибертурнир с участием белорусских баскетболистов

«Все эмоции зашкаливают». Как прошёл первый кибертурнир с участием белорусских баскетболистов

Наталья Дашкевич, бронзовый призер турнира:
Зря волновалась, переживала. Некоторые моменты получаются. Много не получились, но стоит еще поработать, поиграть, потренироваться.

«Все эмоции зашкаливают». Как прошёл первый кибертурнир с участием белорусских баскетболистов

«Все эмоции зашкаливают». Как прошёл первый кибертурнир с участием белорусских баскетболистов

«Все эмоции зашкаливают». Как прошёл первый кибертурнир с участием белорусских баскетболистов

«Все эмоции зашкаливают». Как прошёл первый кибертурнир с участием белорусских баскетболистов

Победители турнира, кроме положительных эмоций, получили ценные призы и подарки. А зрители вновь вспомнили, что такое баскетбол. Пусть и пока виртуальный.

Люди в материале: Максим Лютыч, Андрей Рогозенко, Александр Семенюк, Наталья Дашкевич

 
 
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Новости Беларуси. Большой спорт начинает осваивать новые горизонты с помощью компьютерных технологий. На этот раз в центре киберспорта оказался баскетбол,...
 
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