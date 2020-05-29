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«Все эмоции зашкаливают». Как прошёл первый кибертурнир с участием белорусских баскетболистов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Большой спорт начинает осваивать новые горизонты с помощью компьютерных технологий. На этот раз в центре киберспорта оказался баскетбол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четверка храбрецов национальной сборной Беларуси в составе Максима Лютыча, Андрея Рогозенко, Александра Семенюка и Натальи Дашкевич виртуально боролись за Кубок чемпиона в игре NBA. Каждый выбирал себе команду и любимого игрока.
Прямая трансляция турнира велась на видеосервисе VOKA, где зрители в режиме онлайн смогли оценить все достоинства компьютерных технологий и умение реальных спортсменов виртуально бороться так же эмоционально и захватывающе, как и в жизни. Трансляцию на VOKA можно было смотреть с любого устройства, в любом месте и с любым интернетом, так что болельщиков турнира было предостаточно.
Победителем стал Максим Лютыч, который в полуфинале обыграл Александра Семенюка, а в финале не оставил шансов Андрею Рогозенко.
Максим Лютыч, победитель турнира:
В моем графике кибербаскетбол легко применить в свободное время. Его, конечно, не так много, но оно есть, и просто вечерком расслабиться, сыграть одну игру.
Наталья Дашкевич, бронзовый призер турнира:
Победители турнира, кроме положительных эмоций, получили ценные призы и подарки. А зрители вновь вспомнили, что такое баскетбол. Пусть и пока виртуальный.
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Новости Беларуси. Большой спорт начинает осваивать новые горизонты с помощью компьютерных технологий. На этот раз в центре киберспорта оказался баскетбол,...
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