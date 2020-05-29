«Нужен опыт, а где взять?» На рынок труда в пандемию выйдут тысячи выпускников. К чему им готовиться

Источник материала: Tut.by

На рынке труда сейчас не самое удачное время: многие предприятия переводят работников на неполную занятость, отправляют в отпуска за свой счет, некоторые оптимизируют штат. Вакансий становится меньше, а резюме — больше. А через месяц на рынок труда выйдет целая армия выпускников университетов, колледжей, профессионально-технических лицеев и других учебных заведений, у многих из них нет опыта. И если для примерно 60 тысяч из них судьба на ближайшие пару лет определена — они пойдут работать по распределению, то многих, кому рабочего место заранее не досталось, ждут весьма туманные перспективы. FINANCE.TUT.BY спросил у студентов-выпускников, как у них продвигаются дела с трудоустройством, а также узнал в университетах, на предприятиях и у частных компаний, охотно ли берут молодых специалистов на работу и есть ли те, кто отказался принимать по распределению.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Студенты: «Хочу остаться в Минске, а чтобы жить здесь и снимать квартиру, нужно минимум рублей 800».

Инга Федосенко оканчивает Белорусский государственный технологический университет по специальности «издательское дело» и скоро станет дипломированным редактором-технологом. Эти специалисты занимаются допечатной подготовкой всего, что можно напечатать — от книжек до буклетов.

— Сейчас у меня есть работа. Начиная с декабря я работаю на полставки редактором сайта библиотеки нашего университета. Эта работа появилась у меня случайно. Взялась за нее ради опыта. Да и хоть какие-то деньги свои зарабатывать хотелось, — рассказывает девушка. — Мне платят около 260 рублей в месяц. До этого я тоже подрабатывала, но не по специальности. Сейчас здесь работать, конечно, хорошо, но я понимаю, что в будущем эта работа не даст мне какого-то развития, карьерного роста и желаемой зарплаты.

Поэтому Инга озадачилась поиском другой работы. Распределения у девушки нет, потому что она училась на платном.

— Честно говоря, по специальности я не очень хочу работать. Мне интереснее сфера медиа. А мое образование дает хорошую базу для того, чтобы развиваться в этом направлении. У нас были дисциплины и по дизайну, и по веб-дизайну, — перечисляет выпускница. — Я отправляю резюме в разные компании. Одно из последних собеседований у меня было в компании Mediaсube, они искали аккаунт-менеджера. К сожалению, меня не взяли. Когда спросила почему, сказали, что у другого кандидата было больше опыта. И это, я считаю, логично. Еще я недавно откликнулась на вакансию интернет-гипермаркета «21 век», им нужен контент-менеджер. Отправила уже тестовое задание, но мне пока еще ничего не ответили.

Девушке также предлагали работу в БГУ, такую же должность, как она занимает сейчас в своем вузе, — редактор сайта.

— Зарплата там чуть выше, чем у меня, но мне все-таки хочется чего-то другого и с возможностью роста, — говорит Инга. — За последние три месяца вакансий стало меньше. Плюс резюме стали реже просматривать. А если и просматривают, то предлагают работу, которая сейчас мне уже неинтересна, — оператор кол-центра или менеджер по продажам. Найти работу, близкую к моей специальности, или в медиа тяжело. Вакансии есть, но их мало, конкурс на место повысился, и предпочтение отдают, конечно, кандидатам с опытом.

По словам Инги, она бы согласилась на зарплату 600 рублей, если бы ей предложили интересную работу.

— Мне кажется, это адекватные запросы. Конечно, это из расчета, что через полгода-год, когда я покажу себя, мне смогут предложить больше. Я снимаю квартиру, сама я из региона, но хочу остаться в Минске. А чтобы жить здесь, нужно минимум рублей 800.

Устроиться на работу по специальности или в смежные области сейчас трудно и выпускникам-заочникам. К примеру, Антоний Жих, который оканчивает 5-й курс заочного отделения факультета маркетинга Экономического университета, уже почти 5 лет ищет подходящее место, но без опыта мало куда берут. А если берут, то, по его словам, предлагают маленькую зарплату. Есть и другие трудности с трудоустройством туда, где бы молодой человек хотел работать.

— Честно скажу, образование я "не покупал", хоть и на заочном, но учился добросовестно. Все пять лет, что я учусь, я искал работу по специальности. А пока перебиваюсь случайными заработками, в основном в общепите — где поваром поработаю, где еще кем-то. Но таких вакансий сейчас стало гораздо меньше, спроса нет, — рассказывает парень. — Хотел устроиться администратором ресторана или магазина, но не берут. Потому что все, что связано с управлением общепитом, у нас только для женщин. Никто не оценивает твои профессиональные качества. Если ты мужчина, туда тебе путь закрыт.

Сходил Антоний и на собеседование в маркетинговую компанию. И его даже готовы были взять.

— Решил все пробные задания — это была теория игр по экономике и задача по высшей математике. Потом было собеседование, в конце которого мне сказали, что максимум по зарплате 1000 рублей. И это такую зарплату предлагают не на старт, а в принципе такая. А ведь работа маркетологом требует огромных трудозатрат, — говорит выпускник. — Во всех вакансиях, связанных с маркетингом, в требованиях пишут «успешный опыт работы в сфере «B2B», но где его взять, если все хотят готового специалиста? И зарплату предлагают 1000 рублей. Да ни один маркетолог с успешным опытом работы в сфере «B2B» не будет работать за такие деньги.

Был Антоний на собеседовании и на госпредприятии, которое искало маркетолога.

— Но опять же зарплата 700 рублей. К тому же еще и пропускная система, то есть даже если ты все сделал, уйти нельзя, нужно высиживать часы, — продолжает молодой человек. Откликнулся на вакансию СММ-щика. Говорят: «У нас зарплата 600 рублей». Но ведь здесь нужно досконально изучить свою аудиторию, и не одну страницу в соцсетях вести.

Парень говорит, что в последнее время искать работу стало гораздо сложнее, потому что объявлений с хорошими вакансиями все меньше и меньше.

Университеты: «100% бюджетников были распределены на предприятия всех форм собственности»

С нынешним положением вещей в экономике и на рынке труда, пожалуй, можно сказать, что тем, кого распределили, повезло больше, чем тем, кого отправили в свободное плавание. По крайней мере, у них есть возможность получить тот самый опыт работы по выбранной специальности, который так нужен нанимателям. В вузах говорят, что, несмотря на пошатнувшееся экономическое положение некоторых предприятий и организаций, проблем с распределением молодых специалистов в этом году не было.

— В текущем учебном году, как и в предыдущие годы, распределение выпускников БГЭУ прошло успешно. Рады отметить, что ситуация с эпидемиологической обстановкой на это влияния не оказала. К примеру, на факультете международных бизнес-коммуникаций распределение выпускников состоялось в декабре 2019 года, поскольку учебный план рассчитан на 4,5 года. 100% бюджетников были распределены как на производственные предприятия, организации государственной формы собственности, так и в частные инновационные компании. Спрос на выпускников факультета от заинтересованных работодателей даже превысил предложение, — рассказывают в Белорусском государственном экономическом университете.

На факультете экономики и менеджмента, где распределение было в апреле, тоже была высокая заинтересованность в выпускниках у организаций всех форм собственности, а также у органов государственного управления и местного самоуправления, говорят в университете.

— По предоставленным ранее заявкам на молодых специалистов на настоящий момент отказов не поступало. В противном случае со стороны университета была бы оказана всяческая помощь в поиске других мест для трудоустройства выпускников, — рассказывают в БГЭУ.

— Работодатели в целом довольны подготовкой выпускников нашего университета. При проведении традиционного анкетирования работодателей удовлетворенностью выпускниками уровень удовлетворенности всегда имеет высокие показатели. Это свидетельствует о готовности работодателей к дальнейшему сотрудничеству с университетом.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В Белорусском государственном университете сказали, что у них были единичные случаи отказа от выпускников, которых до этого готовы были принять по распределению. Однако такое случается каждый год.

— Мы понимаем трудности, с которыми столкнулись работодатели из-за нынешней эпидемиологической ситуации. Если происходит возврат заявки, мы предлагаем нашим выпускникам варианты из «резервного фонда», — рассказывают в БГУ. — Вопрос только в том, чтобы максимально удовлетворить интересы конкретного выпускника и заказчика кадров. Но независимо от внешних обстоятельств процент распределения студентов в этом году такой же, как и в прошлом. Сейчас остался незначительный процент студентов, которые проходят собеседование для определения первого места работы.

В университете также рассказали, на каких специалистов в этом году повысился спрос, на на каких упал.

— Мы готовим кадры более чем по 200 специальностям на двух ступенях образования в самых разных отраслях деятельности. Особенностью нынешнего распределения можно назвать рост запросов работодателей на выпускников, владеющих компетенциями в сфере IT-услуг и дистанционных коммуникаций, — отметили в вузе. — Несколько снизился запрос на специалистов в сфере туризма и мелкого предпринимательства, что обусловлено в целом положением на данный момент в этих отраслях.

Высокий интерес к выпускникам помогает поддерживать то, что в подготовку студентов активно вовлекаются заказчики кадров, подчеркнули в БГУ.

— Мы инициируем встречи, обсуждаем вопросы подготовки специалистов. С учетом пожеланий во все учебные программы и планы внесены изменения, ориентированные на практику и заказ организаций.

Наниматели: «Конечно, если есть выбор — взять работника с опытом и без опыта, предпочтение отдадим первым»

На крупных белорусских предприятиях также сказали, что, несмотря на все происходящее в экономике, от молодых специалистов, которые совсем скоро придут к ним на работу, не отказывались и не собираются.

— На нашем предприятии экономическая ситуация так явно не ухудшилась. Конечно, сказывается то, что закрыты границы и с Россией, и с Украиной. Но это не критично, — рассказали нам на Минском тракторном заводе. — Ежегодно мы на наше предприятие принимаем по распределению больше 300 молодых специалистов с инженерно-техническими и рабочими профессиями. В прошлом году к нам пришло около 350 человек. В этом ждем даже больше — 370. Из них 50 — выпускники вузов — инженеры, экономисты и специалисты других направлений. 320 — выпускники колледжей и профессионально-технических училищ. Это и токари, и фрезеровщики, и слесари механосборочных работ, и другие. Может, конечно, кто-то перераспределится, но обычно это 2−4 человека. То есть, сколько планировали, столько и возьмем.

Большая часть молодых специалистов, которые придут на завод, уже не раз там проходили практику. И это, как считают на предприятии, большой плюс.

— Они знакомы с производством, структурой завода, номенклатурой выпускаемых деталей, с оборудованием. Процесс адаптации для них проходит быстро. Это еще и потому, что мы знаем, кого берем. Мы видели их на практике, видели как они работали, как относились к выполнению поставленных задач, — поясняют на заводе.

В Общереспубликанском банке вакансий от МТЗ есть больше 200 вакансий. На предприятии говорят, что на свободные места могут взять выпускников и без распределения.

— Конечно, если есть выбор — взять работника с опытом и без опыта, предпочтение отдадим первым. Но если молодой специалист себя хорошо показал, то мы можем и у себя на предприятии всему обучить, — сказали на предприятии.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Не отказался от студентов-выпускников, которых распределили на предприятие, и завод по производству холодильников «Атлант».

— В этом году, как и в прошлые, мы ждем молодых специалистов — наши планы не изменились, — рассказывает заместитель гендиректора ЗАО «Атлант» Александр Мошко. — Несмотря на в целом сложную ситуацию на рынках продаж, предприятие работает в соответствии с бизнес-планом. Надеемся, что и лето будет таким же результативным для нашей компании, как и начало года. Поэтому для выполнения летних увеличенных объемов производства мы приглашаем к нам на каникулах на работу студентов из многих вузов Беларуси. В основном они работают как члены студотрядов.

На предприятии говорят, что они очень ждут выпускников вузов и ссузов, которые придут к ним в конце лета.

— К нам приходят не случайные люди, с большинством из них мы сотрудничали длительное время. Хоть как такового целевого направления у них нет, но то, что они придут к нам работать, было уже давно известно. Все они у нас проходили производственную практику, преддипломную. Некоторые даже работают на полставки, если есть свободное от учебы время. То есть это уже готовые специалисты, которых мы обязательно возьмем в команду, — продолжает Александр Мошко.

По его словам, этом году предприятие позаботилось не только о персонале, который придет сейчас, но и сделало задел на будущее.

— Мы совместно с БНТУ запустили специальную программу для студентов вторых, третьих и четвертых курсов в зависимости от специальности по «выращиванию» специалистов конкретно для нас. В штатном расписании вводим даже специальные вакансии для этих студентов, выделяем финансирование, — говорит замгендиректора.

Также Александр Мошко подчеркнул, что на работу в «Атлант» молодые специалисты могут попасть не только по распределению.

— При подборе персонала мы смотрим на квалификацию. Если это хороший специалист, в котором мы нуждаемся, мы его возьмем, не важно учился он на бюджете или на платном. Квалификация и потенциал — это два самых важных момента, которые мы оцениваем.

В частных компаниях с трудоустройством молодых специалистов дела обстоят немного хуже. Хотя есть шансы попасть и туда. К примеру, частные банки сотрудничают с вузами и нередко после нескольких практик берут к себе выпускников.

— Да, мы берем на работу молодых специалистов — выпускников вузов и ссузов, чтобы поддержать молодежь, — рассказывают в банке Дабрабыт. — С 2018 года по настоящее время к нам на работу пришли 39 человек, у которых не было трудового стажа, в том числе молодых специалистов. 11 человек из них имели среднее специальное образование. С января прошлого года мы взяли на работу четырех молодых специалистов.

Собираются ли в этом году брать на работу выпускников, в банке не уточнили.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Сокращения и увольнения затронули даже IT-сферу. Некоторые компании, которые раньше охотно брали на работу молодежь, стали оптимизировать штат как раз за счет таких работников, «заморозили» прием новых сотрудников. Однако тем студентам, кто раньше себя хорошо зарекомендовал, все же может повезти.

— Мы работаем на внутренний рынок, поэтому нам, наверное, повезло больше, чем тем компаниям, которые зависят от экспорта. Да, экономическая ситуация ухудшается, но у нас, к счастью, пока все стабильно, увольнений нет, за свой счет в отпуска никого не отправляем. Но и активно новых людей не набираем, — рассказали нам в компании «Хьюмен систем» — это франчайзи 1С в Беларуси. — Но, несмотря на это, в этом году мы взяли на работу трех молодых специалистов.

В компании сказали, что они сотрудничают с БГУ и БГЭУ — это их профильные университеты, берут студентов на производственную и преддипломную практику.

— Это хорошая возможность присмотреться к будущему молодому специалисту, оценить его личностные и профессиональные качества. И если после практик нас все устраивает, то тогда можно думать и о трудоустройстве, — говорят в компании. — В этом году мы, не дожидаясь выпускных экзаменов, взяли на работу двоих выпускников на позицию разработчика. Сейчас они пишут дипломы и становятся готовыми специалистами. Еще одну студентку-выпускницу мы взяли специалистом по работе с клиентами. Есть у нас еще один выпускник, который сейчас проходит преддипломную практику. Посмотрим, как он напишет диплом, ведь это тоже определенный показатель. На данный момент никто больше из молодежи к нам не просился. Возможно, это связано с тем, что у них в университетах пошло все не так, как планировалось, — учились в удаленном режиме.

Эксперт: «Рецессия суровая, но это ведь не навсегда, через какое-то время мы выйдем из кризиса»

По мнению старшего научного сотрудника Центра экономических исследований BEROC Льва Львовского, несмотря на определенные трудности с трудоустройством, которые сейчас могут возникнуть у молодых специалистов, им не стоит следовать сиюминутным изменениям на рынке труда из-за рецессии.

— Рецессия начала диспропорционально бить по людям, которые находятся в начале карьеры, то есть в том числе и по студентам-выпускникам, которые сейчас пойдут искать работу, — отмечает Лев Львовский. — Мы видим, что первый ответ компаний на сокращение спроса на товары и услуги, а соответственно, и прибыли, — это увольнение людей с наименьшим опытом. По данным Белстата, средняя зарплата в марте росла. Это происходило за счет того, что компании начали сокращать самых низкооплачиваемых работников, к которым относятся и молодые специалисты.

Но, несмотря на это, говорит научный сотрудник, разумнее всего молодым специалистам постараться следовать по тому пути, который они для себя выбрали раньше.

— То есть если человек собирался быть инженером, но видит, что сейчас сверхприбыльна доставка суши, не стоит все свои предыдущие планы выбрасывать и идти работать в доставку суши и строить карьеру там, — поясняет Лев Львовский. — Да, по всем прогнозам, это будет достаточно масштабный экономический кризис, рецессия суровая, но это ведь не навсегда. Через какое-то время мы из него выйдем.

Эксперт говорит, что сейчас сложно сказать, какие из сфер наиболее перспективны для трудоустройства.

— Слово, которое у многих экономистов ассоциируется с нынешней рецессией, — это неопределенность. Мы не знаем, как изменится мир после кризиса и изменится ли он. Все предыдущие тренды пока еще работают. Люди, работающие в компаниях, которые экспортируют услуги, более защищены от рецессии. Работать в компании, которая экспортирует услуги на более перспективные рынки, лучше, чем в тех, которые экспортируют их в Россию. Россия сейчас находится под двойным ударом — сама рецессия плюс низкие цены на нефть. Нужно стараться идти туда, куда шли, и не расстраиваться, держать себя в руках.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам Льва Львовского, открывать свой бизнес сейчас — не самая лучшая идея.

— Как минимум это сделать будет сложнее, чем раньше. Кредитные деньги сейчас будут дороже, спрос деформирован или уменьшен — люди покупают не то, что они покупали обычно, или покупают это меньше, конечно, за исключением продуктов, — говорит эксперт. — Но если все-таки и думать о бизнесе, то стоит помнить, что экономика будущего больше за сервисами, чем за товарами. Здесь действует эффект масштабирования. Если вы придумали какое-то удачное приложение, то его загрузят миллионы пользователей. Если вы научились делать какую-то удачную колбасу, то ее будут покупать тысячи людей, но не миллионы. Вы не сможете очень быстро расширить производство колбасы. Хотя колбаса — это тоже очень хорошо. Плюс Беларусь — это малая и открытая экономика, что одновременно и хорошо, и плохо. Плохо потому, что, в отличие от той же России, здесь сложнее построить какой-то успешный бизнес, ориентированный на внутренний рынок, — он маленький. Но это и хорошо, потому что мы сразу производим продукты, которые нацелены на мировой экспорт, взять ту же сферу IT.